Estos son los juegos que llegan en el mes de septiembre a PlayStation Plus Extra y Deluxe

Este septiembre, los suscriptores de PlayStation Plus recibirán un catálogo lleno de aventuras y emociones con títulos que van desde lo encantador hasta lo introspectivo. Entre los juegos destacados están The Plucky Squire, Night in the Woods y Under the Waves, que llegan a PS4 y PS5. Además, para aquellos que cuenten con PlayStation Plus Deluxe, el mes también trae clásicos mejorados como Pistol Whip y Secret Agent Clank en PS VR2. Aquí te contamos lo que puedes esperar de cada uno de estos juegos.

Los juegos más esperados del catálogo de PlayStation Plus

The Plucky Squire (PS5)

Esta adorable aventura sigue a Jot, un personaje de cuento que descubre que hay un mundo tridimensional fuera de las páginas de su libro. Expulsado por el villano Humgrump, Jot deberá enfrentarse a retos únicos mientras navega entre dimensiones 2D y 3D. Desde resolver acertijos hasta enfrentarse a tejones boxeadores, The Plucky Squire promete una experiencia encantadora y sorprendente que desafía los límites de la imaginación.

Under the Waves (PS4, PS5)

Este juego narrativo lleva a los jugadores a las profundidades del océano del norte, en un futuro alternativo de los años 70. La historia sigue a Stan, un buzo profesional que lucha por aceptar un doloroso pasado. Mientras explora un paisaje submarino increíblemente detallado, los jugadores guiarán a Stan en su viaje de autodescubrimiento, enfrentando eventos imprevistos que lo arrastrarán cada vez más profundo, tanto física como emocionalmente. Under the Waves es una mezcla de poesía visual y narrativa conmovedora que promete tocar el corazón de los jugadores.

Night in the Woods (PS4, PS5)

Este popular juego de aventuras regresa, permitiendo a los jugadores acompañar a Mae Borowski en su retorno al pueblo minero de Possum Springs. Con una mezcla de exploración, interacción social y una atmósfera que combina melancolía y misterio, Night in the Woods destaca por sus personajes profundamente humanos y su mundo animado lleno de secretos. La vida en Possum Springs ha cambiado desde que Mae se fue, y los jugadores descubrirán a su lado lo que se esconde en los oscuros bosques que rodean el pueblo.

Publicidad

Te puede interesar: Descubre a Handy-D y las nuevas sorpresas que trae Astro Bot antes de su estreno

Chernobylite (PS4, PS5)

Ambientado en una recreación precisa de la zona de exclusión de Chernobyl, este juego de rol combina elementos de ciencia ficción, terror y supervivencia. Encarna a Igor, un físico que regresa a Pripyat para investigar la desaparición de su prometida, enfrentando tanto a enemigos humanos como a criaturas sobrenaturales. Con una atmósfera tensa y decisiones que impactan en la narrativa, Chernobylite es un viaje sombrío y emocionante para quienes buscan una experiencia intensa.

Publicidad



Wild Card Football (PS4, PS5)

Para los amantes del fútbol americano, Wild Card Football ofrece un enfoque arcade y dinámico al deporte. Con equipos de 7 jugadores, reglas modificadas y la capacidad de activar habilidades especiales que cambian el curso del partido, este juego promete partidas emocionantes llenas de acción exagerada. Además, incluye jugadores profesionales y modos competitivos multijugador para aquellos que quieran demostrar su dominio en el campo.

Space Engineers (PS4, PS5)

Explora el vasto universo con Space Engineers, un juego de mundo abierto que permite a los jugadores construir naves espaciales, estaciones y vehículos planetarios mientras buscan recursos y sobreviven en el espacio exterior. Con modos de supervivencia y creatividad, los jugadores pueden construir todo lo que se imaginen, mientras exploran planetas y enfrentan los desafíos de la ingeniería y la física espacial.

Road 96 (PS4, PS5)

Road 96 es una aventura narrativa en la que los jugadores se embarcan en un viaje por carretera lleno de decisiones que cambiarán el rumbo de la historia. Inspirado en las obras de directores como Quentin Tarantino y los hermanos Coen, este juego combina acción, exploración y narrativa en un mundo donde cada elección importa. Los jugadores conocerán personajes únicos y enfrentarán desafíos inesperados en su búsqueda de libertad.

Publicidad

Ben 10: Power Trip (PS4)

En este juego de acción, los jugadores toman el control de Ben Tennyson y sus formas alienígenas para enfrentarse a enemigos como Zombozo y Abeja Reina. Con movimientos únicos y ataques finales espectaculares, Ben 10: Power Trip ofrece una experiencia divertida y accesible para jugadores de todas las edades. Los fanáticos de la serie disfrutarán de nuevas aventuras llenas de acción.

Far Cry 5 (PS4, PS5)

En Far Cry 5, los jugadores se adentran en el condado de Hope, Montana, para enfrentarse a una secta fanática liderada por Joseph Seed. Este mundo abierto ofrece una experiencia de acción intensa, con combates explosivos, vehículos icónicos y un variado arsenal de armas. Ahora optimizado para PS5 con 60 fps, el juego promete una experiencia aún más fluida y emocionante.

Publicidad

PlayStation Plus Deluxe: PS VR2 y clásicos

Para los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe, septiembre trae también varios títulos emocionantes en PS VR2 y la colección de clásicos remasterizados:

Pistol Whip (PS VR2)

Un juego de disparos rítmico donde el jugador se sumerge en un mundo onírico lleno de acción al compás de una banda sonora intensa. Los jugadores deberán disparar, esquivar y moverse al ritmo de la música, creando una experiencia inmersiva que combina precisión y estilo. Pistol Whip no solo es un juego de acción, sino un ballet de balas perfectamente coreografiado.

Secret Agent Clank (PS4, PS5)

Lanzado originalmente en PSP, este clásico sigue las aventuras de Clank, quien deberá rescatar a Ratchet en una misión llena de acción y sigilo. Optimizado para PS4 y PS5, Secret Agent Clank regresa con mejoras visuales y opciones de guardado rápido, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de revivir esta aventura encubierta.

Publicidad



SkyGunner (PS4, PS5)

Este simulador de vuelo y combate en tercera persona, lanzado originalmente en PS2, regresa con mejoras gráficas y jugabilidad optimizada. Los jugadores podrán elegir entre tres pilotos, cada uno con su propia historia, mientras enfrentan misiones desafiantes en el aire.

Mister Mosquito (PS4, PS5)

En este clásico de PS2, los jugadores encarnan a un mosquito que debe alimentarse de la sangre de los miembros de la familia Yamada. Con niveles llenos de sigilo y desafíos, Mister Mosquito ofrece una experiencia única y divertida mientras intentas sobrevivir sin ser aplastado.

Mister Mosquito llega al catálogo de PlayStation Plus Imagen: cortesía PlayStation

Publicidad



La llegada de títulos como The Plucky Squire, Under the Waves y Night in the Woods, septiembre promete ser un mes lleno de aventuras en PlayStation Plus. Ya sea que prefieras explorar las profundidades del océano o resolver misterios en un pequeño pueblo, este catálogo ofrece algo para todos los gustos. Además, los clásicos mejorados y los títulos de PS VR2 añaden aún más valor a una oferta que sigue creciendo mes a mes.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.