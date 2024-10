Explora Nahantu en Vessel of Hatred: La nueva expansión de Diablo IV

El 7 de octubre marca el lanzamiento de Vessel of Hatred, la nueva expansión de Diablo IV, que trae consigo una emocionante campaña, actualizaciones importantes y contenido exclusivo para los jugadores que se atrevan a enfrentar el poder del Mal Supremo Mefisto.

Esta expansión, que continúa los eventos tras la campaña principal, lleva a los jugadores a las profundas y oscuras junglas de Nahantu, hogar de la mítica casa Va'ruun y sus atormentados seguidores.

En este nuevo capítulo de Diablo IV, los jugadores rastrearán a Neyrelle, una figura crucial que vaga perdida mientras el poder de Mefisto continúa corrompiendo la tierra sagrada de Nahantu. Esta región no solo será el escenario de la nueva trama, sino que también presentará la poderosa clase Encarnaespíritu, diseñada para purificar los horrores demoníacos con habilidades devastadoras.

Última oportunidad para conseguir las recompensas de precompra

Si aún no has adquirido Vessel of Hatred, esta es tu última oportunidad para aprovechar las recompensas exclusivas por precompra. Los jugadores que opten por la Ultimate Edition podrán desbloquear los siguientes objetos:

Publicidad

Alkor, la adorable mascota leopardo de las nieves.

Gema legendaria Lamento de la Madre para Diablo Immortal.

1 mes de Game Pass Ultimate, solo para aquellos que precompren desde Xbox y Battle.net.

Recuerda que estas recompensas están disponibles solo hasta el lanzamiento de la expansión.

Te puede interesar: PUBG MOBILE y TEKKEN 8 se unen en una colaboración llena de adrenalina y combate

Publicidad

Lanzamiento y precarga: Todo listo para el 7 de octubre

Para que estés completamente preparado para sumergirte en el nuevo contenido, Vessel of Hatred estará disponible para su precarga en varias plataformas:

Battle.net: La precarga comienza el 30 de septiembre

Consolas (Xbox y PlayStation): La descarga anticipada estará disponible el 5 de octubre

Steam: Los usuarios podrán descargar la expansión el mismo día del lanzamiento, el 7 de octubre.

Estas recompensas están disponibles solo hasta el lanzamiento Imagen: cortesía Blizzard

Con la precarga disponible, tendrás todo listo para iniciar esta épica aventura el mismo día de su lanzamiento sin retrasos.

Nuevas aventuras y la clase Encarnaespíritu

La campaña de Vessel of Hatred te sumerge en la región de Nahantu, una tierra plagada por los esbirros de Mefisto. Para los jugadores que busquen nuevos desafíos, la expansión ofrece una gran cantidad de contenido, desde mazmorras hasta eventos especiales y monstruos exclusivos.

Además, la clase Encarnaespíritu debuta en esta expansión, ofreciendo una experiencia de juego única. Con habilidades que te permiten canalizar la energía espiritual y devastar a tus enemigos, esta clase es perfecta para aquellos que desean un estilo de combate feroz y versátil.

Publicidad

Actualizaciones para todos los jugadores de Diablo IV

Incluso si no adquieres Vessel of Hatred, la expansión trae importantes actualizaciones para todos los jugadores de Diablo IV. Entre los cambios más destacados se incluyen:

Nuevo nivel máximo: El límite de nivel aumenta a 60.

Mejoras en el sistema Paragón: Ahora los jugadores pueden alcanzar el nivel Paragón 300.

Nuevo sistema de dificultades y cambios en la calidad de los objetos.

Nuevas pasivas y habilidades para cada clase.

Buscador de grupos para facilitar la colaboración con otros jugadores en las misiones más desafiantes.

Estas actualizaciones mejorarán la experiencia general del juego, permitiendo a los jugadores experimentar Diablo IV de una forma más dinámica y profunda.

Publicidad

Recompensas gloriosas y eventos especiales

Con el lanzamiento de Vessel of Hatred, también llegan recompensas exclusivas para aquellos que se atrevan a adentrarse en los peligrosos territorios de Nahantu. Completar los desafíos del Alcázar Oscuro, plagado de Khazra Primigenios, te otorgará recompensas semanales y las codiciadas Riendas de la Bestia Pelajelargo, una montura felina que destacará tus habilidades en el combate.

Además, del 8 de octubre al 5 de noviembre, los jugadores podrán participar en los Drops de Twitch. Solo tendrás que ver a tus streamers favoritos de Diablo IV mientras exploran las densas arboledas de Nahantu para ganar objetos decorativos exclusivos como decorativos de arma, esquemas de color y la montura Fantasma de los Conquistados.

El Odio está por desatarse

Vessel of Hatred promete ser una expansión épica que llevará a los jugadores a nuevas alturas de estrategia y combate en Diablo IV. Con la clase Encarnaespíritu, nuevas mazmorras, desafíos y mejoras en el sistema de progresión, esta expansión ofrece algo para todos los jugadores, ya sean novatos o veteranos.

No olvides descargar la expansión anticipadamente y estar listo para embarcarte en esta nueva aventura a partir del 7 de octubre. Las tierras de Nahantu te esperan, caminante, y el poder de Mefisto está por desatarse. ¿Estás listo para enfrentarlo?

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.