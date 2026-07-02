Logitech G y Call of Duty sorprenden con una alianza que va mucho más allá del hardware gamer

Las alianzas entre fabricantes de hardware y grandes franquicias de videojuegos son cada vez más comunes, pero pocas logran extenderse más allá de una campaña promocional. En los últimos años, los periféricos se han convertido en una pieza clave para quienes buscan mejorar su rendimiento, mientras que las desarrolladoras han encontrado nuevas formas de conectar a las comunidades con contenido exclusivo.

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Con el lanzamiento de una nueva entrega de una de las sagas más importantes de los shooters, las expectativas también crecen alrededor de las experiencias que acompañarán al juego fuera del campo de batalla. Eventos, recompensas digitales y colaboraciones con reconocidas marcas hacen parte de esa estrategia para mantener a los jugadores conectados antes y después del estreno.

Ahora, una nueva alianza busca ofrecer beneficios tanto para quienes compiten al máximo nivel como para quienes simplemente disfrutan de unas cuantas partidas con amigos.



Logitech G anunció que será el Socio Oficial de Periféricos para PC de Call of Duty: Modern Warfare 4, mientras que la línea Logitech G ASTRO se convertirá en el Socio Oficial de Headsets del esperado título de Activision.



El acuerdo permitirá que ambas compañías desarrollen experiencias conjuntas para la comunidad, incluyendo eventos especiales, torneos, colaboraciones con creadores de contenido y recompensas exclusivas dentro del juego.

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Andrew Tagher, Head of Partnerships de Logitech G, explicó que el objetivo de esta colaboración es ofrecer una experiencia más completa para todos los tipos de jugadores.

"Esta alianza entre Logitech G y Activision busca elevar y celebrar a cada jugador de Call of Duty: Modern Warfare 4. Ya sea que juegues por diversión o para ganar, nuestras tecnologías y nuestro equipamiento están diseñados para ofrecer la mejor experiencia posible. Juntos estamos convirtiendo cada sesión en una oportunidad para Play for Prestige."Por su parte, Cody Neal, Head of Partnerships de Activision, aseguró que esta colaboración permitirá acercar aún más a los jugadores a la experiencia de Modern Warfare 4.

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"Asociarnos con Logitech G nos permite expandir los límites de cómo se siente Modern Warfare 4. Al combinar la intensidad del juego con la innovación y el rendimiento de Logitech G, ofrecemos nuevas formas de vivir Call of Duty con mayor inmersión."Como parte de la campaña Play for Prestige, los jugadores podrán acceder a una serie de contenidos y actividades especiales. Entre ellos se encuentran un plano de arma, un amuleto y una tarjeta de visita inspirados en Logitech G que podrán utilizar dentro del juego.

La alianza también contempla desafíos para la comunidad, eventos junto a streamers y sorteos de periféricos de alto rendimiento para los jugadores.

Quienes crean contenido también recibirán novedades gracias a la integración con Streamlabs, que incorporará herramientas como overlays impulsados por inteligencia artificial, captura automática de momentos destacados, automatizaciones para transmisiones en vivo y compañeros interactivos inspirados en el universo de Modern Warfare 4.

En el apartado técnico, Logitech G confirmó que los usuarios podrán aprovechar configuraciones personalizadas mediante GHUB, además de una integración con LIGHTSYNC RGB para sincronizar la iluminación de los periféricos compatibles con la experiencia de juego.

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La compañía destacó que esta alianza representa un nuevo capítulo en una relación que durante más de una década ha estado presente en la escena competitiva gracias a los headsets ASTRO y otros dispositivos utilizados tanto por jugadores profesionales como por la comunidad.

Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará oficialmente el 23 de octubre de 2026. Las reservas ya están disponibles para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a través de Battle.net y Steam. Además, Activision confirmó que el juego también estará disponible para Nintendo Switch 2, aunque las reservas para esta versión se habilitarán más adelante este año.

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Con esta alianza, Logitech G y Activision buscan que la experiencia alrededor de Modern Warfare 4 no se limite únicamente al lanzamiento del juego, sino que continúe creciendo mediante contenido exclusivo, eventos para la comunidad y herramientas diseñadas para quienes buscan llevar cada partida al siguiente nivel.

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