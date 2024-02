Los videojuegos que llegan a PlayStation Plus para marzo

Volkers PlayStation a anunciado los juegos mensuales de llegan a la plataforma PS Plus en el mes de marzo, los cuales incluyen emociones de simulación de carreras en forma de EA Sports F1 23, enfrentamientos impulsados por artes marciales con Sifu, una porción de terror sigiloso en Hello Neighbor 2 y acción de ciencia ficción con Destiny 2: La Reina Bruja.

Estos cuatros juegos son para PS4 y ps5, estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus entre el martes 5 de marzo hasta el lunes 1 de abril

EA Sports F1 23

Grandes velocidades con F1 23. Imagen: cortesía PlayStation

Un nuevo capítulo en el emocionante modo de historia “Braking Point” ofrece drama de alta velocidad y rivalidades intensas. Corre junto a otros corredores en los nuevos circuitos de Las Vegas y Catar, y gana recompensas y mejoras en F1 World. Las nuevas banderas rojas agregan un auténtico elemento estratégico y la función Distancia de carrera del 35 % ofrece más acción y emoción. Conduce automóviles actualizados del 2023 con la línea oficial de F1 de tus 20 conductores y 10 equipos favoritos. Además, F2, el mejor centro de entrenamiento para F1, ahora está actualizado con el contenido más reciente de la temporada 2023, lo que incluye las nuevas líneas de autos y conductores en todo el parque. Crea tu equipo de ensueño y corre para ganar en el modo My Team Career Mode, compite en pantalla dividida o en el modo multijugador expandido entre plataformas, y juega con más gente con las nuevas Ligas Racenet.

Sifu

Se todo un maestro con SIFU Imagen: cortesía PlayStation

Publicidad

¿Una vida es suficiente para conocer el Kung Fu? Sifu es un elegante y descarnado “Beat ‘Em Up” que presenta combate visceral mano a mano en un entorno urbano contemporáneo. De la mano de Sloclap, los creadores del aclamado juego de lucha de PS4 “Absolver”, Sifu sigue a un joven estudiante de kung fu que sigue un camino de venganza cazando a quienes asesinaron a su familia. Uno contra todos, no tiene aliados: solo innumerables enemigos. Tendrá que confiar en su exclusivo dominio del kung fu para prevalecer y preservar el legado de su familia.

No se pierda: Tom Clancy's Rainbow Six Siege anuncia detalles del Año 9 con nuevos operadores y mejoras

Publicidad



Hello Neighbor 2

Resuelve misterios con Hello Neighbor 2 Imagen: cortesía PlayStation

Hello Neighbor 2 te invita al pueblo aparentemente tranquilo de Raven Brooks donde todos ocultan algo. Eres un periodista de investigación que busca descubrir los secretos más oscuros de sus vecinos y resolver el caso del Sr. Peterson, el infame antagonista de Hello Neighbor. Entra a hurtadillas, busca pistas detrás de los misterios y juega contra complejos oponentes controlados por las IA avanzadas de red neural que aprenden de ti y de todos los demás jugadores. Ahora todo el pueblo es tu patio de juegos.

Destiny 2: La Reina Bruja

Sobrevive en Destiny 2 La Reina Bruja Imagen: cortesía PlayStation

Sumérgete en el mundo trono de Savathûn para descubrir el misterio de cómo ella y su Camada Lúcida se robaron la Luz. Aprende los secretos para fabricar nuevas armas, la nueva Guja, y sobrevive a la verdad dentro de su red de mentiras. El mundo trono de Savathûn, un retorcido reino de corrupción y esplendor, es testigo de un frágil equilibrio de poder. Desde su palacio hasta el pantano, se encuentran todos sus secretos. Crea un armamento personalizado con combinaciones únicas de modificadores, apariencias y estadísticas. Domina la Guja, un nuevo tipo de arma y desata potentes combos cuerpo a cuerpo, ataques de proyectiles y un escudo de energía implementable.