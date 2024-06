Metallica desata su furia en Fortnite con un espectacular concierto virtual este fin de semana

Este fin de semana, los fanáticos de Metallica y los jugadores de Fortnite están invitados a una fusión épica de música y juego virtual. "Metallica: Fuel. Fire. Fury." es la última experiencia de concierto en Fortnite, presentando a la legendaria banda de rock en un formato nunca antes visto.

Durante dos días, el universo de Fortnite se transformará en un escenario gigante para acoger cinco de los más icónicos temas de Metallica, brindando a los fans una oportunidad de vivir la música de la banda de una forma totalmente nueva.

Una experiencia musical única

El evento promete no solo música, sino una experiencia audiovisual completa, empezando con la tradicional intro en vivo de "The Ecstasy of Gold" de Ennio Morricone, una pieza que ha sido sinónimo de los conciertos de Metallica por décadas. Los asistentes virtuales serán transportados a través de un viaje musical que captura el espíritu salvaje y la energía de un concierto en vivo de Metallica, todo dentro del mundo expansivo de Fortnite.

Horarios de presentación

"Metallica: Fuel. Fire. Fury." estará disponible en seis horarios distintos a lo largo del sábado 22 y domingo 23 de junio de 2024, asegurando que fans de todo el mundo puedan unirse a la experiencia. Los horarios son cuidadosamente seleccionados para cubrir diversas zonas horarias, ofreciendo a todos la oportunidad de participar en este evento sin precedentes.

Explorando nuevos territorios

En un reciente episodio del podcast "The Metallica Report", James Hetfield, vocalista de la banda, compartió su entusiasmo sobre esta innovadora colaboración. Describió Fortnite como "otro continente" en el que la banda aún no había tocado, marcando un nuevo hito para Metallica al explorar este "octavo continente". Hetfield expresó la importancia de ser arriesgado y explorar nuevos horizontes, reflejando la constante búsqueda de Metallica por innovar y conectar con sus fans de maneras únicas y emocionantes.

La legendaria banda de rock en un formato nunca antes visto Imagen: cortesía Epic GAmes

Un evento imperdible

Este evento de Metallica en Fortnite no es solo un concierto; es una exploración de nuevas formas de experiencia musical y entretenimiento digital. Los fans de la banda y del juego pueden esperar una producción espectacular que mezcla lo mejor de ambos mundos: la intensidad de Metallica y la creatividad sin límites de Fortnite.

Prepárate para ser parte de la historia este fin de semana y experimenta a Metallica como nunca antes en "Metallica: Fuel. Fire. Fury.". Asegúrate de marcar tu calendario y unirte a la comunidad global de fans en este evento musical virtual que promete ser uno de los más memorables del año.

