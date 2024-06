Nuevo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

A las puertas del lanzamiento de la esperada Nintendo Switch 2 y con el éxito arrollador de Zelda: Tears of the Kingdom aún fresco en la memoria de los jugadores, pocos podrían haber imaginado que Nintendo tenía una nueva aventura de Zelda en preparación. Durante el reciente Nintendo Direct, sorprendió a todos al anunciar The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, una innovadora entrega que, por primera vez en la historia de la serie, no está protagonizada por Link, sino por la princesa Zelda.

Este nuevo título adopta los encantadores gráficos del remake de Zelda: Link's Awakening para Nintendo Switch, con un estilo visual que combina la estética de dioramas y muñecos de juguete. "Es el turno de la princesa Zelda de ser la protagonista", declaró Eiji Aonuma, el productor de la saga, durante la presentación. El juego muestra cómo Link y Ganon son arrastrados a otra dimensión junto a otros habitantes de Hyrule, dejando a Zelda con la responsabilidad de salvar el reino.

Un juego de Zelda diferente

Siendo poseedora del poder de la Sabiduría, Zelda no sigue el mismo camino que Link. En Echoes of Wisdom, utiliza una varita mágica, un regalo del hada Tri, que le permite crear objetos de la nada. "Quizá se preguntan si Zelda luchará armada con una espada", comentó Aonuma. "Nuestra intención era crear un nuevo estilo de juego que rompiera con lo establecido en los títulos de perspectiva cenital de The Legend of Zelda", explicó, subrayando que la jugabilidad gira en torno a este nuevo poder.

Con esta varita, cualquier objeto encontrado en el camino puede ser copiado y replicado. Zelda puede usar una variedad de objetos, desde camas hasta mesas, para superar obstáculos como montañas. "Incluso los combates tendrán un enfoque distinto", añadió Aonuma. La varita de Tri permite copiar enemigos para luego invocarlos en batalla, cada uno con habilidades únicas, lo que añade una capa estratégica al juego.

Una experiencia personalizada

"Hemos creado un juego en el que cada persona vivirá una experiencia diferente", afirmó Aonuma, resaltando la variedad de situaciones que los jugadores podrán experimentar. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom promete ofrecer una aventura única y fresca, alejándose de las convenciones de los juegos anteriores de Zelda.

La mejor parte es que los fans no tendrán que esperar mucho para embarcarse en esta nueva aventura. Echoes of Wisdom se lanzará para Nintendo Switch el próximo 26 de septiembre. Además, el juego vendrá acompañado de una edición especial de Nintendo Switch Lite, decorada con motivos dorados de la saga Zelda, que sin duda se convertirá en un objeto de deseo para los coleccionistas.

Con este inesperado anuncio, Nintendo ha vuelto a capturar la imaginación de los fans de Zelda, ofreciendo una nueva perspectiva y una emocionante aventura protagonizada por la princesa Zelda. Sin duda, Echoes of Wisdom se perfila como uno de los títulos más innovadores y esperados del año.

