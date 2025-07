Pokémon Presents julio 2025: novedades de Z-A, Champions, una nueva serie y más sorpresas

La edición de julio del Pokémon Presents dejó claro que 2025 y 2026 serán años de gran actividad para la franquicia. Durante la transmisión, The Pokémon Company reveló nuevos avances de Leyendas Pokémon: Z-A y Pokémon Champions, junto con el lanzamiento inmediato de Pokémon Friends, una propuesta de puzles con énfasis familiar. Además, se compartieron las primeras imágenes de la colaboración con Aardman y novedades para el Juego de Cartas Coleccionables.



Ciudad Luminalia se transforma en el corazón de Leyendas Pokémon: Z-A

El nuevo tráiler de Leyendas Pokémon: Z-A, previsto para el 16 de octubre de 2025, ofreció un vistazo más profundo a la renovada Ciudad Luminalia. Los jugadores no solo podrán recorrer zonas salvajes pobladas por Pokémon alfa, sino también participar en los Juegos Z-A, un sistema de combates por rangos que pondrá a prueba su progreso como entrenadores.

Entre los personajes clave están Corax, líder del Clan Corrosión, y Matière, una detective que propone misiones relacionadas con Pokémon y objetos perdidos. También destaca la presencia de Mable, subdirectora del laboratorio Pokémon, que estudia el comportamiento de las especies locales. Como incentivo, quienes colaboren recibirán MT y objetos especiales.

Una amenaza adicional se presenta en forma de megaevoluciones descontroladas. Algunos Pokémon salvajes activan este fenómeno por cuenta propia, perdiendo el control. El equipo MZ se encarga de contener esta situación, y los entrenadores podrán sumarse a esa tarea. Uno de los nuevos Pokémon revelados es Mega-Dragonite, cuya apariencia recuerda a Dragonair y que destaca por su capacidad de vuelo mejorada.



Pokémon Champions: estrategia, combates y progresión competitiva

Previsto para 2026, Pokémon Champions apostará por el combate en línea y la estrategia de formación de equipos. El sistema de reclutamiento incluye pruebas temporales y adiciones permanentes mediante puntos de victoria (PV), los cuales también servirán para entrenar y personalizar a los Pokémon.

El juego contará con tres modos principales —Clasificatorio, Amistoso y Privado—, todos disponibles tanto en combates individuales como dobles. Estará disponible en Nintendo Switch, Switch 2 y plataformas móviles.



Una serie animada de la mano de Aardman

Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu es el título de la nueva producción animada en colaboración con Aardman, estudio reconocido por su estilo en stop-motion. Aunque su estreno está programado para 2027, ya se presentaron las primeras imágenes, que destacan por su atención al detalle y su tono ligero.



Pokémon Friends: puzles, peluches y diseño de interiores

Ya disponible, Pokémon Friends introduce una propuesta distinta dentro del universo Pokémon. Se trata de un juego de puzles en el que los jugadores recolectan ovillos para fabricar peluches y cumplir misiones de amistad en Pueblo Think.

El juego incluye más de 1,200 rompecabezas, 150 peluches coleccionables y opciones de personalización para decorar habitaciones. También permite guardar el progreso de hasta cinco jugadores distintos, promoviendo el juego en familia.

El TCG recibe una nueva expansión: Megaevolución

La próxima expansión del Juego de Cartas Coleccionables, titulada Megaevolución, estará disponible el 26 de septiembre. Incluirá cartas como Mega-Lucario ex, Mega-Kangaskhan ex y Mega-Gardevoir ex, así como una ilustración completa formada por las cartas de Bulbasaur, Ivysaur y Mega-Venusaur ex.

Además, con miras al Campeonato Mundial de agosto en Anaheim, se presentó la carta promocional “Complejo Turístico Paraíso”, que será entregada a los participantes.



Actualizaciones en curso para múltiples títulos

El evento también incluyó novedades para juegos en curso como Pokémon Scarlet y Violet, Pokémon GO, UNITE, Sleep, Masters EX, Café ReMix y Concierge Pokémon. Los detalles están disponibles en el canal oficial de Pokémon.

Con múltiples lanzamientos en el horizonte y un enfoque diversificado, Pokémon reafirma su lugar como una de las franquicias más dinámicas de la industria del entretenimiento interactivo.

