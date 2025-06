Rainbow Six Siege X | RESEÑA: Entre el legado táctico y la reinvención moderna

Rainbow Six Siege X no es una secuela en el sentido tradicional, pero sí representa una actualización profunda del famoso shooter táctico de Ubisoft. Esta nueva versión se siente como un intento de evolución más que como una ruptura, y aunque incluye varias mejoras visuales, ajustes en el gameplay y un nuevo modo de juego, sigue dependiendo del ADN que ha sostenido a la franquicia durante una década.

Para quienes llevan años en Siege, esta versión será como ponerse una chaqueta nueva sobre una camiseta favorita. Los cimientos tácticos, la tensión constante y la necesidad de coordinación permanecen intactos, pero con un par de retoques modernos que, según cómo lo mires, pueden sentirse como una mejora o como una distracción.

Dual Front: ¿frescura o fragmentación?

La gran novedad de Siege X es Dual Front, un modo 6v6 que sacude por completo la fórmula tradicional. Aquí, en lugar de los típicos asaltos por rondas con un solo intento de vida, ambos equipos atacan y defienden simultáneamente en un enorme mapa llamado District. Esta arena, la más grande hasta ahora en la franquicia, se divide por sectores como si fuera un tablero de mesa, y permite un flujo libre entre objetivos.

En teoría, la propuesta suena ambiciosa y hasta emocionante: una batalla constante por el control territorial, sin fronteras fijas, con operadores que pueden cambiar de rol según la situación. Pero en la práctica, la experiencia es irregular. El tamaño del mapa y la posibilidad de respawn hacen que sea fácil pasar minutos sin acción real, hasta que de repente alguien te elimina desde una esquina que nunca viste. Es una especie de tira y afloje caótico, con menos precisión táctica y más momentos impredecibles.

Aun así, hay que reconocerle al modo su ritmo más dinámico. Los jugadores nuevos, más acostumbrados a títulos como Call of Duty o Apex Legends, probablemente se sientan más cómodos aquí. Sin la presión de morir y esperar hasta la siguiente ronda, pueden probar, fallar y volver al ruedo sin tanto castigo. Pero para los veteranos, el factor de riesgo calculado –ese que te obligaba a pensar cada movimiento como si fuera el último– pierde impacto con un sistema que te permite volver a los pocos segundos.

Cambios técnicos y ajustes de calidad

Aunque Dual Front acapara los reflectores, Siege X también trae una serie de mejoras sutiles pero valiosas al núcleo del juego. Los mapas clásicos como Border o Chalet se benefician de una renovación gráfica que, sin ser revolucionaria, los hace más vivos y detallados. La inclusión de sombras en primera persona añade una capa estratégica a la hora de asomar la cabeza o cubrir ángulos.

El sistema de audio también recibió una mejora notable: ahora hay una mejor reverberación, una dirección sonora más clara y hasta diálogos contextuales entre operadores que aportan un toque de sabor narrativo al combate. No es algo que cambie las reglas del juego, pero sí mejora la inmersión.

En cuanto al movimiento, hay pequeños cambios que aportan fluidez: ahora los personajes pueden mantener el impulso al saltar obstáculos, el rapel es más ágil, y es posible rodear esquinas con más soltura. De nuevo, nada que transforme el alma del juego, pero sí lo acerca un poco más al estilo de los shooters actuales sin abandonar su esencia.

Otro detalle interesante es la rueda de comunicación, claramente inspirada en Apex Legends. Aunque no inventa nada nuevo, facilita el trabajo en equipo, especialmente cuando no se usan micrófonos. Permite compartir información precisa sin delatar la posición enemiga, algo crucial en un juego como este.

Una modernización a medias

Más allá de lo técnico, Siege X busca ser más accesible. El juego ahora es free-to-play, con un sistema de progresión más claro, una interfaz renovada y un onboarding más amigable para nuevos jugadores. Ubisoft parece tener claro que quiere posicionar esta versión como una puerta de entrada más suave al complejo mundo de Siege.

Sin embargo, no todo son aciertos. Hay elementos que se sienten fuera de lugar. Por ejemplo, gadgets como las cámaras de Valkyrie pierden relevancia en un entorno donde todo pasa más rápido y menos planificado. Muchos operadores simplemente no funcionan igual de bien en el modo Dual Front, lo que genera un desbalance entre sus roles tradicionales y la libertad total que ahora se les da.

También está el tema de la falta de un modo campaña. Después de años construyendo una narrativa con cinemáticas, líneas de voz y cosméticos, resulta frustrante que Ubisoft no haya apostado por un componente narrativo más robusto. La ausencia de una campaña no es nueva en Siege, pero sigue siendo una oportunidad desaprovechada.

Más ambicioso, pero menos claro

Siege X es una apuesta valiente, pero no siempre coherente. Se nota que Ubisoft quiere actualizar su fórmula sin alienar a su base, pero el resultado final es una especie de punto medio entre el Siege clásico y una versión más rápida y "mainstream" del shooter táctico. El problema es que, al querer complacer a dos públicos distintos, el juego a veces no logra satisfacer del todo a ninguno.

Dual Front, por ejemplo, aporta frescura y experimentación, pero no reemplaza la emoción estratégica de una partida tradicional. Los jugadores nuevos pueden encontrarlo más accesible, pero no necesariamente menos desafiante. Y los jugadores veteranos pueden verlo como un modo secundario que distrae más de lo que aporta.

Eso sí, no todo es negativo. Siege X no daña el legado del juego, algo que no se puede decir de todas las evoluciones recientes en el mundo de los shooters. Es un paso hacia adelante, con pies firmes y cautelosos, que moderniza sin destruir. Para muchos, eso puede ser suficiente.

Conclusión

La respuesta depende de lo que busques. Si eres nuevo en la franquicia y te interesa un shooter táctico con elementos modernos, Siege X es una excelente forma de entrar. Si eres veterano, seguramente apreciarás los ajustes, pero puede que extrañes la intensidad controlada de las partidas antiguas.

En todo caso, Rainbow Six Siege X no es un reinicio, sino una extensión. No reinventa la rueda, pero la lubrica y la pinta de nuevo. Y si Ubisoft logra afinar algunos detalles, especialmente en Dual Front, puede que esté sembrando el terreno para una segunda década igual de exitosa.

