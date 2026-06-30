Razer sorprendió en EVO 2026 con una edición especial que todo fan de Street Fighter querrá ver

En los torneos de juegos de pelea, el control puede marcar la diferencia entre una victoria ajustada y una eliminación temprana. Por eso, cada nuevo periférico que llega a la comunidad competitiva suele llamar la atención de jugadores profesionales, coleccionistas y seguidores de las franquicias más importantes del género.

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Durante los últimos años, los controles tipo leverless han ganado protagonismo gracias a su precisión y rapidez de respuesta. Este formato, que reemplaza la clásica palanca por botones direccionales, se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan ejecutar movimientos complejos con mayor consistencia en competencias de alto nivel.

Ese crecimiento también ha llevado a que los fabricantes apuesten por diseños especiales que no solo mejoran la experiencia de juego, sino que también conectan con algunas de las sagas más representativas de la industria. Los periféricos dejaron de ser simples accesorios para convertirse en piezas de colección para muchos jugadores.



Fue precisamente en ese escenario donde llegó uno de los anuncios más llamativos de la EVO 2026, el torneo de juegos de pelea más importante del mundo.



Razer presentó oficialmente el Razer Kitsune – Ryu Edition, una edición limitada de su reconocido control arcade sin palanca, inspirada en Ryu, el legendario protagonista de Street Fighter 6. El dispositivo fue desarrollado para PS5 y PC, combinando el rendimiento competitivo del Kitsune original con un diseño pensado para los seguidores de la franquicia.

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El control incorpora una placa superior de aluminio personalizada mediante sublimación con una ilustración en blanco y negro de Ryu. Además, añade detalles en color rojo que buscan representar la disciplina, la determinación y el espíritu de combate del icónico World Warrior.

Al tratarse de una edición limitada, el producto apunta tanto a quienes participan en torneos de la Fighting Game Community (FGC) como a los coleccionistas que buscan artículos exclusivos relacionados con Street Fighter.

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En cuanto a sus características técnicas, el Razer Kitsune mantiene el mismo enfoque competitivo del modelo original. Su distribución reemplaza la palanca tradicional por cuatro botones direccionales independientes, una configuración que permite realizar movimientos con mayor precisión y reducir errores al ejecutar comandos especiales.

También incorpora los switches ópticos lineales de bajo perfil de Razer, diseñados para ofrecer una activación rápida y precisa, una ventaja especialmente útil en situaciones donde cada cuadro de animación puede definir un combate.

Otra de sus funciones es la integración con Razer Chroma RGB, permitiendo personalizar la iluminación mediante diferentes colores y efectos para adaptar el aspecto del control a cada jugador o setup.

Pensando en quienes compiten de manera constante, el Kitsune – Ryu Edition mantiene un diseño delgado y portátil que facilita su transporte entre eventos y torneos. El dispositivo utiliza un cable USB-C desmontable, incorpora un sistema de bloqueo para asegurar la conexión durante las partidas y añade un Tournament Lock Switch, función que desactiva botones no esenciales para evitar interrupciones accidentales en plena competencia.

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Más allá de su apartado técnico, esta edición especial busca convertirse en un homenaje a uno de los personajes más emblemáticos de la historia de los videojuegos de pelea. Para muchos seguidores de Street Fighter, representa la posibilidad de combinar un periférico de alto rendimiento con un diseño inspirado en uno de los luchadores más reconocidos del género.

Con este lanzamiento, Razer continúa ampliando su catálogo de productos dirigidos a la escena competitiva, apostando por ediciones especiales que unen rendimiento, diseño y el legado de franquicias que siguen marcando la historia de los videojuegos.

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