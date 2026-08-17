Nuevo balance de réplicas del terremoto de 7,4 en Colombia: ya son 325 movimientos registrados

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó el balance de actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con el reporte, con corte a las 7:00 de la mañana de este lunes 17 de agosto, se han registrado 325 réplicas desde el movimiento principal.

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana hace una semana y, desde entonces, los equipos encargados del monitoreo sísmico han identificado nuevos movimientos asociados al evento principal.



21 réplicas superaron magnitud 3,0

Del total de réplicas registradas hasta el momento, 21 tuvieron una magnitud superior a 3,0, mientras que dos alcanzaron una magnitud mayor a 4,0.

Según la información reportada, los eventos sísmicos identificados presentan magnitudes que van desde 0,6 hasta 4,8. Las profundidades también han sido variables y llegan hasta los 118,4 kilómetros.



El registro permite conocer cómo ha continuado la actividad sísmica en los días posteriores al terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue ubicado en el departamento del Chocó.



San José del Palmar concentra la mayor cantidad de réplicas

Entre los municipios que aparecen en el reporte, San José del Palmar epicentro del terremoto principal, concentra 111 eventos sísmicos, siendo la zona con mayor número de réplicas registradas desde el pasado lunes.

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Le siguen El Litoral del San Juan, en el sector de Docordó, con 67 eventos, y Sipí, también en Chocó, con 61 movimientos registrados. Estos tres territorios reúnen una parte importante de los eventos identificados durante el seguimiento realizado después del terremoto.

¿Por qué se producen tantas réplicas tras el terremoto?

Las réplicas se producen por el reajuste de la zona donde ocurrió el terremoto principal. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que son movimientos sísmicos de menor magnitud que ocurren en la misma región después de un sismo. “Estos sismos ocurren en la zona de ruptura del sismo principal, lo que puede deberse a que el reajuste del sitio y la recuperación de su equilibrio no sucede inmediatamente después del evento. Inicialmente, la frecuencia de ocurrencia de las réplicas es alta, pero decae gradualmente con el tiempo”, señaló Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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Sobre la actividad sísmica en la zona del Pacífico, Tovar explicó que Colombia se encuentra en una región con interacción de diferentes placas tectónicas. “Para hablar puntualmente de esta región del Pacífico, vamos a hablar de dos placas tectónicas: la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Allí lo que ocurre es un proceso de subducción, es decir, una de esas placas se hunde por debajo de la otra. Cuando tenemos este proceso, empieza a generarse una fricción y una acumulación de energía que, año a año, se va acumulando y llega a un punto donde se libera. Esta liberación es lo que conocemos como un sismo”, explicó el funcionario.