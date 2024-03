Reseña bandle tale: a league of legends story

Volkers, si ustedes son los que pasan horas en League of Legends, Bandle Tale, es un juego para despejarse y relajar la mente de las partidas tan tediosas que LOL puede tener, al pensar en una franquicia como Riot Games lo más normal es imaginar juegos tipo MOBA, los cuales son videojuegos de batalla y/o arena en multijugador online.

Sin embargo, no es necesario ser jugador experimentado y conocer la historia de los personajes para ser sumergido por el mundo de Bandle Tale y más cuando deseas un juego para relajarte y salir de la zona de confort, en Bandle Tale tendrás que craftear, pasear por el mapa de la ciudad de Bandle para avanzar en la historia del mundo de los Yordles.

Un juego lleno de colores

Toda la expectativa está puesta en que se conocerán todos los sitios de la ciudad de Bandle, gráficamente desde que inicia el videojuego muestra muchos colores, algo muy vivo y amigable, lo que hace que se vea tierno un estilo perfecto para los Yordles.

Diálogos dentro de la historia

Los diálogos desde que empieza la historia son relajantes y en algunos divertidos, pues en algunos llega a haber ciertas referencias con humor, lo que hace que no quieras saltar, ningún diálogo para conocer verdaderamente la historia de estos famosos Yordles, hacemos una anotación y es que en algunas ocasiones el diálogo puede tornarse en un idioma inclusivo, lo cual para unos puede ser divertido y para otros molestos, nuestro Consejo en ese aspecto es que sigas la historia, detalla lo verdaderamente importante, para disfrutar la historia de la ciudad de Bandle que nos trae Riot Games en esta oportunidad.

Hablemos de los NPC del videojuego

Los personajes son todo un cuento, cada uno de ellos tiene su propia personalidad, se mueven de un lugar a otro, hacen que verdaderamente el mundo de los Yordles esté vivo a pesar de los inconvenientes por los que estén pasando, no haremos spoilers frente a la historia, pero hace reforzar lo que verdaderamente significa el valor de la amistad, algo verdaderamente interesante es que a lo largo de la historia te encontrarás con personajes de League of Legends hablando directamente de los Yordles, como lo es Yummi, la emoción de poder hablar directamente con estos personajes da una sensación increíble más cuando conoces la historia dentro de LOL.

El gameplay de Bandle Tale

Las mecánicas:

Principalmente, el juego para el movimiento de tu personaje es W, A, S, D y para interactuar con los personajes, construir objetos según la misión, es con la tecla E, el juego mediante va avanzando la historia se complican de cierta forma por temas de que las recetas se expanden y se van necesitando diferentes materiales.

Graficos:

Lazy Bear Games es el estudio responsable de este videojuego de Riot Games y su estética es crear mundos con una estética píxel por píxel y se puede notar en este videojuego, ya que sus colores, visualmente es muy llamativo incluyendo la música hace que sea una experiencia única e inmersiva

Personalización:

Uno como jugador le gusta poder personalizar su personaje como desee frente a las múltiples opciones que los diferentes juegos puedan dar, en este caso hay bastantes opciones de cómo puedes personalizar tu personaje como el nombre que le quieras dar, pronombres el cual puedes escoger entre ella, él y no binario, el peinado tienes varias opciones de cuál escoger igualmente en las orejas, colores, vestimenta entre otros, así que es divertido ver cómo puede llegar a quedar tu personaje ideal.

Dinero:

En este juego vas a debatir contigo mismo si ahorrar o gastar el dinero obtenido, pues mediante va avanzando la historia puedes comprar el material que necesitas o craftearlo, ya es tu decisión de cómo quieres y qué tan rápido vas a llevar la historia de estos Yordles, sin embargo, en cierto punto de la historia desbloqueas una fuente infinita de dinero, lo que hace que el valor de este sea insignificante y una muy mínima preocupación.

Misiones:

La idea de esta historia es poder avanzar a raíz de que vas cumpliendo unas respectivas misiones, así no te perderás en el mapa y podrás conocer detalladamente la historia, ya que te dice realmente lo que debes hacer y a dónde te debes dirigir.

Árbol de habilidades:

Muchos jugadores se encuentran acostumbrados a que pueden mejorar ciertas habilidades a gusto, en este juego no es así porque el juego te dirige a lo que debes subir en estas habilidades, ya que en las mismas misiones te dirigen a qué habilidad debes tener para poder cumplir dicha misión, así que la recomendación es que no gastes los puntos que te dan para desbloquear habilidades como desees, sino que sigue tal cual como el juego te dirige, así vas a poder seguir de una manera detallada esta grandiosa historia.

Mapa:

Como la mayoría de videojuegos por no decir que todos, tienen un mapa para guiarnos donde estamos y a donde nos debemos dirigir, este se despliega con la tecla M, el mapa tiene varias funciones en Bandle Tale, entre ellas se detallan: Las misiones que tienes, donde se ubican los personajes de la zona por si necesitas acercarte a alguno de ellos, que puedes encontrar en cuanto a recursos para craftearlos, una barra de Zoom y el mapa de la isla donde estés o el mapa general de la ciudad de Bandle.

Inventario:

En los videojuegos es necesario tener un apartado para el inventario y este no es la excepción y como en todo juego empiezas con el inventario vacío, el cual vas llenando conforme vas avanzando en la historia o crafteando cada que veas un recurso, es recomendable que a medida que se transcurra en la historia se craftee los materiales que el mapa dispone, así cuando llegues a ciertas misiones tendrás suficiente material y no necesitarás de disponer más tiempo para realizar esta misión. Algo interesante es que si necesitas espacio en tu inventario por la razón que sea, no es necesario eliminar el material escogido, sino que puedes enviarlo a un buzón, el cual te permite recuperar dichos objetos con la única condición de pagar por ellos, digámoslo así que un tipo de impuesto como si fuera un banco.

Conclusión

Este juego está diseñado para entretener y disfrutar una historia sin necesidad de malos ratos, tal vez tengas que reiniciar una misión como de cocinar porque no has completado el objetivo, pero no es nada del otro mundo volver a repetirla, te recomendamos que tengas paciencia con el juego porque las primeras horas son relativamente lentas porque te van dando el contexto de la historia o de lo que sucede en Bandle, pero si realmente te quieres disfrutar el juego te va a gustar cada detalle de lo que sucede con los personajes y en general con la historia.