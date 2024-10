Reseña Just Dance 2025 Edition

La llegada de Just Dance 2025 Edition marca otro hito en la popular franquicia de Ubisoft, que ha sabido capturar el corazón de bailarines de todas las edades a lo largo de los años. Este juego no solo es una evolución de sus predecesores, sino que también ofrece una experiencia más inmersiva y divertida, ideal para esas reuniones familiares o para animar una fiesta con amigos. Con 40 nuevas canciones que abarcan desde éxitos del pop hasta clásicos atemporales, este título promete llevar a los jugadores a un nuevo nivel de diversión y ejercicio.

Una Selección Musical Diversificada

Uno de los aspectos más destacados de Just Dance 2025 es su variada lista de canciones. Temas como “Yes, and?” de Ariana Grande, “Unstoppable” de Sia, y “Poker Face” de Lady Gaga son solo algunos ejemplos del repertorio que los jugadores podrán disfrutar. Esta diversidad musical es clave, ya que permite que cada jugador encuentre algo que se ajuste a su gusto, ya sea un amante del pop contemporáneo o un fanático de los clásicos. Además, canciones como “Basket Case” de Green Day y “Calabria 2007” de Enur feat. Natasja garantizan momentos nostálgicos que alegrarán a los más veteranos.

Una fiesta de nuevas canciones y diversión ininterrumpida IMagen: cortesía Ubisoft

La posibilidad de acceder a las canciones de ediciones anteriores, como Just Dance 2023 y Just Dance 2024, en un mismo entorno digital es un punto a favor. Esto no solo facilita la transición entre versiones, sino que también enriquece la experiencia al ofrecer un catálogo más extenso para bailar y disfrutar. Mi hija de 6 años ya ha jugado "Dubidubidu" como unas 50 veces, y siempre está lista para más diversión.

Modo de Juego y Funcionalidades Nuevas

En cuanto al modo de juego, Just Dance 2025 mantiene la esencia que ha caracterizado a la serie. Sin embargo, se han incorporado nuevas funcionalidades que enriquecen la experiencia. El modo de entrenamiento, que permite a los jugadores seguir su progreso y calcular las calorías quemadas, es ideal para aquellos que buscan ejercitarse mientras se divierten. Además, el sistema de dificultad adaptable según el entrenador elegido ayuda a que tanto principiantes como expertos puedan disfrutar del juego.

El regreso del rey de los juegos de baile con nuevas sorpresas Imagen: cortesía Ubisoft

Para quienes disfrutan del trabajo en equipo, este título también ofrece desafíos entre amigos y familiares, convirtiendo la experiencia en algo competitivo y emocionante. Siempre nos reímos al ver a nuestro amigo gordito bailar estos títulos, y sí, el amigo gordo soy yo.

Interfaz y Accesibilidad

La interfaz de Just Dance 2025 es intuitiva y familiar para aquellos que han jugado ediciones anteriores. Las secciones de playlist, canciones y modo de inicio están bien organizadas, facilitando la navegación. Además, la inclusión de desafíos estacionales y sugerencias personalizadas en función del historial del jugador añade un toque extra a la experiencia.

La última edición de Just Dance trae una selección de 40 nuevas canciones Imagen. cortesía Ubisoft

Ubisoft también ha pensado en la accesibilidad, ofreciendo filtros para mostrar canciones que se pueden realizar de pie o sentados. Esto permite que todos los jugadores, sin importar sus capacidades físicas, puedan disfrutar del juego. La introducción de la función de Control de Cámara, que permite usar el teléfono como controlador, es un gran avance. Sin embargo, su funcionamiento depende de la calidad de la conexión y del espacio disponible, lo que podría ser un inconveniente para algunos.

Experiencia de Juego en Grupo

El juego cooperativo es uno de los grandes atractivos de Just Dance 2025. La posibilidad de invitar a hasta seis jugadores a unirse a la fiesta transforma cualquier reunión en un evento memorable. Las coreografías son accesibles y los movimientos son lo suficientemente divertidos para que todos se sientan cómodos, sin importar su nivel de habilidad. Es un juego para disfrutar con amigos, y eso es lo que realmente lo hace especial.

Si bien el modo en solitario puede resultar algo limitado en comparación con la experiencia multijugador, es una excelente opción para aquellos que prefieren practicar antes de mostrar sus habilidades en público. Sin embargo, es importante mencionar que las coreografías en solitario pueden sentirse un poco repetitivas con el tiempo. Además, conozco comunidades de Just Dance en Colombia, y algunos miembros expresaron su tristeza por la selección de canciones, ya que esperaban un poco más de variedad.

Ubisoft vuelve con Just Dance 2025 Imagen: cortesía Ubisoft

Problemas Técnicos y Áreas de Mejora

A pesar de sus muchos puntos positivos, Just Dance 2025 no está exento de fallos. Algunos jugadores han reportado problemas con la conexión entre el teléfono y el juego, así como errores de sincronización que pueden frustrar la experiencia. Además, el uso del teléfono como controlador puede ser incómodo para algunos, especialmente si están acostumbrados a jugar con otros dispositivos. También hay una limitación en el número de canciones disponibles para el modo de Control de Cámara, lo que puede ser decepcionante para quienes prefieren esa modalidad.

Conclusión

Just Dance 2025 Edition es una celebración del baile y la música que ofrece algo para todos. Su amplia selección de canciones, combinada con modos de juego entretenidos y una interfaz amigable, hacen que este título sea perfecto para cualquier ocasión. Ya sea que busques una forma divertida de hacer ejercicio o simplemente quieras disfrutar de una buena sesión de baile con amigos, este juego tiene todo lo que necesitas.

En definitiva, a pesar de algunos inconvenientes técnicos y limitaciones en el modo en solitario, Just Dance 2025 logra captar la esencia de lo que significa bailar y divertirse. Con su espíritu inclusivo y accesible, no hay duda de que se convertirá en un favorito en reuniones familiares y fiestas por igual. Además, ¿será que por fin vamos a ver el final de la historia entre la novia y Rasputin? Así que, ¡prepara tus zapatos de baile y disfruta de esta experiencia única!

Calificación Reseña Just Dance 2025 Edition Imagen: Volk Games

