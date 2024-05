Ríe con el Joker en el nuevo tráiler de MultiVersus y descubre su divertido gameplay

El Joker, con la voz magistral de Mark Hamill (conocido por su papel en la serie de videojuegos Batman: Arkham y Batman: The Animated Series), llega como un personaje de clase mago con movimientos llenos de diabólica utilidad digna del Príncipe Payaso del Crimen. Equipado con un palo de pogo armado, guantes de boxeo con resorte, un lanzacohetes y más, el Joker promete ser una adición emocionante al juego.

El tráiler también muestra variantes de personaje para el Joker, incluyendo "The Batman Who Laughs" y "The Dark Prince Charming", agregando aún más profundidad y diversión a su jugabilidad.

Un vistazo al juego MultiVersus

MultiVersus, desarrollado por Player First Games, estará disponible como descarga gratuita para consolas PlayStation 5 y PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC a través de Steam y Epic Games Store. Además, el juego ofrecerá compatibilidad total con el juego cruzado y la progresión cruzada, brindando a los jugadores una experiencia unificada sin importar la plataforma que elijan.

El juego presenta una lista en constante expansión de personajes populares de las franquicias de Warner Bros. Discovery, incluyendo a Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam, y por supuesto, el Joker de DC. Además, personajes icónicos de otras franquicias como Scooby-Doo, Looney Tunes, Game of Thrones, Adventure Time, Steven Universe, y más, se unen para ofrecer una experiencia única y emocionante.

