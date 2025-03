Split Fiction | RESEÑA: Una historia creativa en cooperativo

Split Fiction es el nuevo título cooperativo de Hazelight Studios, los creadores de It Takes Two y A Way Out. En esta ocasión, el estudio nos sumerge en una aventura que mezcla ciencia ficción y fantasía a través de dos protagonistas con visiones opuestas del mundo. El juego mantiene el ADN de Hazelight, con mecánicas que varían constantemente y una narrativa que explora temas profundos sin dejar de lado la diversión.

Historia: Entre dos mundos

La historia sigue a Mio y Zoe, dos escritoras con estilos radicalmente distintos: Mio es una amante de la ciencia ficción distópica, mientras que Zoe prefiere los cuentos de fantasía coloridos y mágicos. Ambas buscan publicar sus libros en Rader Publishing, pero terminan atrapadas en una simulación que fusiona sus historias. Para escapar, deben recorrer los mundos de su imaginación, enfrentando desafíos y descubriendo la importancia de su arte en un mundo donde la creatividad está en riesgo de ser explotada.

Gran Historia Cortesía: EA

Publicidad

Jugabilidad: Un reto variado y cooperativo

La jugabilidad de Split Fiction sigue la línea de It Takes Two, con mecánicas en constante evolución. Cada nivel introduce nuevas formas de jugar, desde plataformas clásicas hasta secciones de ritmo, acertijos, carreras y combates dinámicos. EA encontró la fórmula para hacer grandes juegos cooperativos, y este título lo demuestra con creces.

Locaciones fantásticas Cortesía: EA

Publicidad

Llevamos muchas horas con mi esposa y la diversión no termina. Es un juego que constantemente sorprende y mantiene el interés con su variedad de situaciones. Además, si tienen problemas de pareja, les recomiendo estos tipos de juegos, la diversión nunca termina y pueden ser una gran forma de mejorar la comunicación.

Aspectos técnicos: Diseño, sonido y rendimiento

Diferentes misiones Cortesía: EA

El diseño artístico juega con los contrastes entre los mundos de Mio y Zoe. Los escenarios varían desde ciudades cyberpunk hasta castillos encantados, con una paleta de colores y una estética bien definida para cada uno. En cuanto al sonido, la música se adapta a cada ambiente, reforzando la inmersión en la historia.

Te puede interesar: Avowed | RESEÑA: Un mundo que te atrapa con su magia

Publicidad

El rendimiento es sólido, con una tasa de cuadros estable y tiempos de carga mínimos. Sin embargo, algunos elementos, como el tamaño de los textos y ciertos efectos visuales, pueden resultar incómodos en algunas secciones.

¿Vale la pena jugarlo?

Publicidad

Definitivamente, Split Fiction es una experiencia cooperativa única que vale la pena probar. Su variedad de mecánicas, su historia y su enfoque en la colaboración lo convierten en un título ideal para jugar en pareja o con un amigo. Para mí, puede ser uno de los grandes candidatos al GOTY de este año. Si disfrutaste juegos como It Takes Two, este es un imprescindible en tu colección.

Calificación Split Fiction. VolkGames

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.