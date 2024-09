Until Dawn llega a PC: Todo lo que necesitas saber sobre la aterradora experiencia mejorada

Los fanáticos del terror tienen motivos para celebrar, ya que el icónico Until Dawn de Supermassive Games se lanzará en PC en octubre. Tras años de exclusividad en PlayStation, este título aterrador llega a una nueva audiencia con características que harán del viaje por Blackwood Mountain una experiencia inolvidable. Si eres amante del horror y la tensión, ahora es el momento de enfrentarte a las decisiones más difíciles, pero con el poder de un PC.

Mejoras gráficas y personalización: Hasta el mínimo detalle

La versión de Until Dawn para PC ha sido diseñada para aprovechar al máximo el hardware disponible, ofreciendo una experiencia visual impecable. El juego contará con funciones avanzadas como el trazado de rayos, lo que añade sombras, reflejos y oclusión ambiental que aumentan la inmersión en este aterrador entorno. Además, si cuentas con el hardware necesario, podrás disfrutar de velocidades de cuadro desbloqueadas, llevando la fluidez de los sustos a un nuevo nivel.

Otra de las grandes características es la compatibilidad con monitores ultrapanorámicos de 21:9, 32:9 e incluso el nuevo formato cinematográfico 23.9:1, lo que añade una sensación de inmersión visual que encaja perfectamente con la naturaleza de suspenso del juego. Si prefieres el formato clásico, puedes optar por jugar en la relación de aspecto original de 16:9 o incluso configurarlo a tu gusto con el modo "Libre".

Cuentas con el hardware necesario, podrás disfrutar de velocidades de cuadro desbloqueadas Imagen: cortesía PlayStation

Compatibilidad total con DualSense: El terror se siente en tus manos

Una de las grandes novedades es que Until Dawn en PC no solo ofrecerá una experiencia visual impresionante, sino que también contará con compatibilidad total con el controlador DualSense, heredando muchas de las funciones que hicieron que la versión de PS5 fuera tan inmersiva. Sentirás la respuesta háptica en las escenas más tensas, como los latidos del corazón de los personajes en las secuencias de "No te muevas". Además, los gatillos adaptativos te permitirán experimentar una resistencia real al apretar el gatillo de las armas, lo que añade una capa adicional de tensión.

Tecnología avanzada de escalado: NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR 3

La optimización para PC no se queda atrás. Until Dawn en su versión para PC incluye las últimas tecnologías de escalado gráfico para mejorar tanto la calidad visual como el rendimiento. Con NVIDIA DLSS 3.7, los jugadores con tarjetas gráficas GeForce RTX podrán beneficiarse de un rendimiento mejorado sin sacrificar la calidad de la imagen, y la generación de cuadros de NVIDIA asegura una experiencia fluida incluso en las escenas más intensas.

Puedes optar por jugar en la relación de aspecto original de 16:9 Imagen: cortesía PlayStation

Para los usuarios de AMD, Until Dawn también ofrece compatibilidad con FidelityFX Super Resolution 3.1 (FSR), lo que significa que prácticamente cualquier hardware podrá disfrutar de esta escalada gráfica sin comprometer el rendimiento. Ambas tecnologías garantizan que el juego funcione a la perfección, independientemente de tu configuración.

Especificaciones recomendadas para el terror en alta definición

Para aquellos interesados en saber si su PC está lista para el desafío, aquí tienes las especificaciones recomendadas para disfrutar al máximo de Until Dawn:

Mínimo : 720p a 30 FPS, Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 5 1500X, NVIDIA GeForce GTX 1660 o equivalente, 8 GB de RAM.

: 720p a 30 FPS, Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 5 1500X, NVIDIA GeForce GTX 1660 o equivalente, 8 GB de RAM. Recomendado : 1080p a 60 FPS, Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X, NVIDIA GeForce RTX 2060 o equivalente, 16 GB de RAM.

: 1080p a 60 FPS, Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X, NVIDIA GeForce RTX 2060 o equivalente, 16 GB de RAM. Alto : 1440p a 60 FPS o 4K a 30 FPS, NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT, 16 GB de RAM.

: 1440p a 60 FPS o 4K a 30 FPS, NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT, 16 GB de RAM. Ultra: 4K a 60 FPS, Intel Core i7 11700K / AMD Ryzen 7 5800X3D, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 6900XT, 16 GB de RAM.

El juego requiere 70 GB de espacio en disco, y para un rendimiento óptimo, se recomienda usar una unidad NVMe para tiempos de carga más rápidos.

Una nueva dimensión del horror

La combinación de todas estas características asegura que Until Dawn en PC sea una experiencia superior tanto para los veteranos del juego como para los nuevos jugadores. Desde la compatibilidad con múltiples tecnologías gráficas hasta la personalización del controlador, el título ha sido optimizado para ofrecer la máxima calidad en todos los aspectos.

Por último, los jugadores también podrán reasignar los controles utilizando Steam Input, lo que permite una personalización total para adaptar el juego a su estilo de juego preferido. Esta flexibilidad es un claro indicativo de que el equipo detrás de Until Dawn ha puesto todo su empeño en garantizar que esta versión sea la mejor hasta la fecha.

Reserva ya y prepárate para el lanzamiento

El 4 de octubre de 2024 marca el tan esperado debut de Until Dawn en PC, y si eres fanático del terror psicológico, no querrás perderte esta oportunidad. Con un mundo lleno de decisiones críticas, secuencias de miedo inigualables y una narrativa atrapante, el juego promete mantener a los jugadores al borde del asiento durante toda la aventura.

