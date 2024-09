PUBG Mobile lanza la versión 3.4: Descubre el oscuro y emocionante despertar de la Luna de Sangre

PUBG MOBILE, uno de los juegos para móviles más populares a nivel global, ha lanzado su actualización de la versión 3.4, cargada de novedades y mejoras para sus millones de jugadores. Disponible hasta el 10 de noviembre de 2024, esta versión introduce el espeluznante modo temático Despertar de la Luna de Sangre, Juega por el verde.

Despertar de la Luna de Sangre: Vampiros y Licántropos en PUBG

El modo Despertar de la Luna de Sangre es la Bálsamo Lupino y Extracto de Pacto de Sangre, Guerreros Licántropos, Alimañas Vampíricas , criaturas.

Nuevas zonas y desafíos sobrenaturales

El Castillo Carmesí y el Asentamiento Licántropo son las nuevas áreas que se alternan entre el día y la noche, añadiendo un toque de estrategia a cada partida. En el Castillo, los jugadores pueden saquear suministros o esconderse en ataúdes para emboscar a sus enemigos, mientras que, en el Asentamiento, resolver acertijos abre las puertas a tesoros ancestrales. Con nuevas mecánicas de juego, como el Enfrentamiento por el Tesoro del Clan de Sangre y la posibilidad de enfrentarse a Drácula, la acción y el suspense no faltarán en esta terrorífica actualización.

Mejoras en Metro Royale y World of Wonder

El modo Metro Royale también recibe importantes mejoras, con el modo Rebelión Zombi introduciendo transformaciones sobrenaturales al caer la noche. En World of Wonder, se han agregado nuevas funciones de emparejamiento por idioma y colas múltiples, mejorando la experiencia de juego en equipo. Además, se incluyen tres nuevas características: la Temporada Fabulosa, una actualización del mapa Ruinas de Erangel , y el nuevo Modo de Combate de Transformación , que enfrenta a vampiros y licántropos en un escenario único.

Publicidad

Te puede interesar: Dragon's Dogma 2 recibe mejoras y parche optimizado para PS5 Pro

Nuevos vehículos y objetos de combate.

Dos nuevos vehículos también se suman al caos del campo de batalla: El Caballo, una montura biplaza silenciosa y ágil, y el Caballo de Guerra de Fuego Sangriento , con habilidades de salto doble para atravesar cualquier terreno. Además, se introducen armas como la MP7 Dual, y los DEA automáticos que permiten a los jugadores revivir sin ayuda de sus compañeros, manteniendo la acción en todo momento.

Publicidad

Play for Green: El poder del juego para la conservación

En línea con la campaña ambiental Play for Green, parte de la iniciativa global Playing for the Planet respaldada por la ONU, PUBG MOBILE incorpora una serie de mapas temáticos y desafíos para concienciar a los jugadores sobre la importancia de la conservación ambiental. Esta iniciativa busca aprovechar el poder colectivo de la comunidad de jugadores para fomentar acciones en pro de un futuro más sostenible.

Mejoras adicionales en el modo hogar y nuevas colaboraciones

El Modo Hogar también ha sido renovado, con nuevos objetos y eventos temáticos de Halloween, como la Fiesta Sombría, donde los jugadores podrán cazar fantasmas. Además, se han mejorado las herramientas de personalización, con un sistema de recompensas garantizadas para objetos míticos y legendarios.

Finalmente, los desarrolladores de PUBG MOBILE han anunciado que pronto revelarán emocionantes colaboraciones, por lo que los jugadores deben mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del juego.

Disponible ahora hasta el 10 de noviembre.

La actualización de la versión 3.4 de PUBG MOBILE estará disponible hasta el 10 de noviembre de 2024.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.