Carlos Vargas revela que en su depresión lo ayudaron Iván Lalinde y su pareja Andrés Murgueitio

En entrevista con Noticias Caracol Ahora, Carlos Vargas, presentador de La Red, programa de Caracol Televisión, habló de uno de los capítulos más oscuros de su vida: su lucha contra la depresión. El periodista aseguró que Iván Lalinde y su pareja lo ayudaron mucho durante este proceso.



"Iván Lalinde tenía las llaves de mi casa": Carlos Vargas

"Estuvo muy pendiente Iván Lalinde, estuvo muy pendiente su pareja, Andrés Murgueitio. Estuvieron pendientes muchos amigos, los presentadores", contó Carlos Vargas.

El periodista recalcó que él y el presentador de Día a Día vivían en el mismo edificio. "Él tenía las llaves de mi casa, venía y me abría la puerta para ver si yo estaba bien, si yo había cometido algún acto suicida", narró.



Vargas aprovechó para dar un consejo a quienes sufren de depresión: "Si uno es víctima de depresión, es importante contárselo a la familia". El presentador de La Red recalcó que, gracias a este proceso tan duro que vivió, se hizo mucho más fuerte a tal grado de que no le importan los comentarios negativos que recibe en las redes sociales.

"A mí no me lastiman los comentarios. La publicidad y la fama es un negocio y, si hablan bien o hablan mal, el que raja de mí está generando movimiento a mis redes. Entonces, pues gracias jajajaja", expresó entre risas Carlos Vargas.

Publicidad

El presentador también dio detalles sobre su identidad de género. De manera jocosa, Carlos Vargas dijo que "a mí se me notaba la maricada desde chiquito", de hecho, mencionó que sus compañeros de colegio fueron los primeros en darse cuenta de que él era homosexual.

"A mí me parece muy chistoso que el ser humano heterosexual, que es la masa, condena muy fácil al homosexual. Yo era objeto de bullying, pero mi mamá siempre me empoderó, me dijo 'ríase de todo lo que digan que así les va a doler más'", acotó en Noticias Caracol Ahora.