Ella es la reconocida diseñadora encontrada muerta en lujoso yate en EE. UU.: primeras hipótesis

Una mujer de 33 años fue encontrada muerta en la madrugada del martes 5 de agosto a bordo de un lujoso yate atracado en el exclusivo Montauk Yacht Club, un club náutico ubicado en Long Island, Nueva York. El caso ha causado conmoción en Estados Unidos e Irlanda, país natal de la víctima, y sigue bajo investigación por parte de las autoridades del condado de Suffolk.

Según reportó el New York Post, la policía de East Hampton recibió una llamada al 911 hacia las 12:00 a. m. del martes, en la que un hombre alertaba sobre una mujer inconsciente en una embarcación en Star Island Road, en la zona turística de los Hamptons. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer sin signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizados por testigos, fue declarada muerta en el sitio hacía las 4 de la mañana.

De acuerdo con Fox News New York, detectives del Escuadrón de Homicidios de la Policía del Condado de Suffolk asumieron la investigación y bloquearon el acceso al barco, considerado escena potencial de un crimen. Una unidad del Laboratorio Criminal y un puesto de comando permanecieron estacionados en el lugar durante la noche.

Inicialmente, las autoridades no revelaron la identidad de la fallecida ni detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada. Tampoco se confirmó si se trataba de una muerte natural, accidental o un hecho delictivo. La autopsia preliminar, según reportó The Irish Times, arrojó resultados “no concluyentes”.



Identifican a la fallecida: era famosa diseñadora de modas

El miércoles 6 de agosto, la Policía del Condado de Suffolk identificó oficialmente a la víctima como Martha Nolan-O'Slatarra, una diseñadora de modas de 33 años, originaria de Irlanda y residente en Manhattan. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, era fundadora de la marca de ropa de verano East x East, especializada en trajes de baño, gafas de sol y ropa de resort.

Según información obtenida por el New York Post, Nolan-O'Slatarra había lanzado en 2023 varias tiendas temporales en los Hamptons y era una figura conocida en la escena de moda del East End. Un mes antes de su muerte, había publicado un video en TikTok celebrando la apertura de una nueva tienda emergente en el exclusivo Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa, a menos de 10 kilómetros del club náutico donde fue hallada muerta. La publicación fue titulada: “Objetivos cumplidos”.

En una entrevista publicada por el Irish Independent el año pasado, Nolan relataba cómo había emigrado a los Estados Unidos en 2015, tras estudiar en el University College Dublin y obtener una maestría en marketing digital en la UCD Michael Smurfit Graduate Business School. Su objetivo era crear una marca de lujo asociada con el verano y el estilo de vida costero estadounidense.

La diseñadora era originaria de Monacurragh, una zona rural en las afueras de Carlow, Irlanda. En su país natal, la noticia generó conmoción. El Taoiseach, titulo en la República de Irlanda como jefe de Gobierno, Micheál Martin describió su muerte como "un golpe devastador para la familia", según informó The Irish Times. Por su parte, el concejal Fergal Browne afirmó en declaraciones citada en el medio mencionado: “La muerte de una mujer joven con su vida truncada y que tenía años por delante hace que esto sea tan desgarrador”.

Su socio y amigo, Dylan Grace, con quien fundó la marca East x East, escribió en Instagram un mensaje de despedida: “Soñamos en grande juntos, nos reímos más fuerte de lo que nadie podría entender y construimos tanto a cambio de nada. Me siento verdaderamente bendecido y agradecido de haberte tenido en mi vida. Te quiero mucho, Mar. ¡Vuela alto, chica!”.

Primeros resultados de autopsia: así avanza la investigación

Aunque la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk no arrojó indicios de violencia física, la causa de muerte aún no ha sido determinada, según informó el New York Post. Las autoridades consideran que el resultado es “no concluyente” y se espera un examen más detallado en los próximos días.

En el entorno del club náutico, algunos miembros reportaron a The Post haber escuchado gritos desde los muelles la noche del lunes. Uno de ellos señaló que Nolan era una persona muy conocida y querida en la comunidad: “Era muy amable. Siempre sonriendo. Va a dar mucho que hablar sobre esto”.

De acuerdo con Fox News, los detectives entrevistarán al dueño del barco —una de las dos embarcaciones del mismo propietario—, así como a otras personas que pudieron haber estado presentes esa noche, y a miembros del club náutico. También realizarán inspecciones digitales de teléfonos y cámaras de seguridad.

Por su parte, un portavoz del Montauk Yacht Club indicó en un comunicado oficial: “Nos entristece enterarnos del trágico incidente. Nuestro equipo está cooperando con las fuerzas del orden en la investigación en curso y mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y personal”.

Fuentes consultadas por el New York Post señalaron que varias personas intentaron aplicar maniobras de RCP antes de que llegaran los servicios de emergencia, sin éxito. La policía ha reiterado que no hay evidencia de muerte violenta hasta el momento. El exinspector de la Policía de Nueva York, Paul Mauro, explicó a Fox News Digital que, por tratarse de una muerte de alto perfil en un entorno de lujo, se siguen protocolos estrictos. “Si efectivamente se trata de una escena del crimen, es una escena que podría ser móvil. Ese barco no puede irse a la deriva”, afirmó.

Por ahora, las autoridades mantienen congelada la embarcación para evitar cualquier alteración de la escena mientras se recaban más pruebas. El Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda confirmó que está al tanto del caso y que está brindando asistencia consular a la familia de la diseñadora, aunque señaló que no comentará públicamente sobre detalles del caso.

