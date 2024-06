Avalancha en Venecia por fuertes lluvias dejó dos desaparecidos y graves daños

Las fuertes lluvias afectaron al municipio de Venecia, Antioquia. Una avalancha deja por lo menos dos personas desaparecidas. Las quebradas La Galápago y La Tigra se desbordaron, generando la evacuación de más de 80 viviendas.

>>>Emergencia por lluvias en Putumayo: "Río Negro se llevó la carretera de la vía nacional"

“Estamos muy asustados porque no para de rodar el cerro, se siente horrible, no saben lo que estoy sintiendo, yo le pido mucho a mí Dios que me dé valor porque estoy a punto de entrar en pánico, se siente horrible, horrible, y uno aquí pa' dónde pega”, señaló Gladys García, habitante de la vereda El Rincón.

Tres casas quedaron destruidas y 211 personas resultaron damnificadas por la emergencia. Algunos vehículos quedaron sepultados en medio del lodo y los escombros.

Publicidad

“Estamos solicitando el mayor apoyo posible de todas las autoridades porque no hay vías de acceso a estas veredas. Repito, el ingreso solo sería por la vía de Bolombolo hacia Venecia para todas las unidades de socorro que nos puedan apoyar en estos momentos”, señaló el subteniente Duván Bermúdez, comandante de bomberos de Venecia.

“Son las doce de la noche, acaba de pasar una avalancha acá en el municipio de Venecia, nos encontramos acá en El Obrero. En este momento hay unas personas desaparecidas, pero no está confirmado”, manifestó Carlos Mario Chaverra, habitante de Venecia, en un video grabado momentos después de la emergencia.

Publicidad

Sectores más afectados por avalancha en Venecia

Los sectores Santana, El Cerro, Rincón, Suso Mejía y Los Álamos fueron los más afectados. En la iglesia del municipio de Venecia se están albergando las personas.

“Hay varios heridos, ya están en el hospital gracias a los Bomberos, a la Policía Nacional. Ellos estuvieron muy activos y lograron evacuar a las personas. Se dice que viene una avalancha, no está confirmado, pero más adelante estaremos confirmando”, dijo Chaverra en el video grabado a la medianoche.

Mientras tanto en el municipio de Abriaquí, en la vereda Potreros, un movimiento en masa acabó con una vivienda.

>>>Fuertes lluvias ocasionan derrumbe en la vía Arcabuco - Moniquirá