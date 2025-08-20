Video | Ladrón en Soledad, Atlántico, fue captado por dos cámaras de seguridad robando el mismo día

El pasado 16 de agosto, en el municipio de Soledad, Atlántico, un ladrón fue grabado por dos cámaras de seguridad cometiendo dos robos distintos. El delincuente, que no ha sido identificado, se desplazaba a bordo de una bicicleta y portaba consigo un arma con la que intimidaba a los ciudadanos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la primera grabación se ve a una mujer que hablaba por teléfono sentada en la entrada de su casa, acompañada por un niño que estaba jugando a tan solo unos metros. En ese momento, el ladrón, vestido con con short y una chaqueta impermeable amarilla, se acercó de manera amenazante y apuntando con el arma.

La mujer, al sentirse en peligro, entregó su teléfono celular al delincuente, quien se lo rapó, la insultó y le seguía apuntando con la pistola. Asustada, lo único que hizo la víctima fue alzar las manos para que el hampón no la lastimara, mientras que el menor que estaba jugando en la entrada se alejó.

Publicidad

Finalmente, cuando el delincuente se dio a la fuga, el niño entró a la casa asustado después del terrible momento de pánico que tuvo que vivir.

Sale a "rebuscarse" todos los días en el barrio Los Robles en #Soledad pic.twitter.com/D5Ooo8jt5L — Luchovoltio (@luchovoltios) August 17, 2025

En otra grabación, se ve al mismo delincuente llegando a bordo de su bicicleta para robar al dueño de una droguería en medio de intimidaciones e insultos.

Publicidad

La cámara de seguridad grabó cuando el ladrón le dice a la víctima: “Jefe, dame todo lo que tienes ahí, dame todo lo que tienes ahí, dámelo. Dame todo el dinero, cuenta todo lo que tienes ahí. Dámelo rápido porque te estallo”.

Además, el criminal amenazó a la víctima diciéndole que si alguien ingresaba al establecimiento le iba a disparar. “Nos morimos toditos”, dijo el ladrón.

Ante el peligro que representa este sujeto, la comunidad del municipio de Soledad exigió a la Policía Nacional y las autoridades competentes que lo identifiquen y le den captura. Aunque ninguna persona resultó herida a manos de este hombre el día sábado, se desconoce si a otras de sus víctimas les causó heridas con el arma que lleva para atemorizar a la ciudadanía y despojarla de sus objetos personales.