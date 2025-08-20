Hipótesis sobre la causa del accidente donde murió mujer en Floridablanca: ¿escapaba de alguien?

Una mujer, identificada como Blanca Antonia Díaz, falleció el pasado 17 de agosto luego de ser arrollada por un taxi cuando cruzaba la autopista que conecta los municipios de Bucaramanga y Floridablanca, en Santander, específicamente en el barrio Diamante II. Hasta el momento, las autoridades manejan una hipótesis sobre lo que pudo haber causado el trágico final de la víctima fatal.

De acuerdo con el medio *Vanguardia*, Blanca había llegado hace pocos días desde la ciudad de Cúcuta para acompañar a una conocida a una cita médica. Al parecer, ella no conocía la ciudad e ignoraba que el carril del Metrolínea por el que pasaba circulaba también otro tipo de vehículos de servicio público.

El taxista que iba conduciendo no alcanzó a detener el vehículo y se llevó por delante a la víctima, quien terminó falleciendo en el sitio.

Según el medio citado, las autoridades no pudieron identificar a la mujer muerta en el momento de los hechos ya que no llevaba consigo sus documentos, por lo que de ahí se desprendió la hipótesis sobre por qué se produjo el accidente.



Un robo, el motivo detrás del accidente en Floridablanca

La hipótesis que se maneja corresponde a que Blanca Antonia Díaz no cruzaba la avenida apresurada por imprudencia, sino que ella había sido víctima del robo de su cartera segundos antes del siniestro vial y estaba intentando escapar de los ladrones que la atracaron. Entonces, en medio del miedo, la mujer no notó que un vehículo estaba pasando cuando intentaba pasar.

Por otra parte, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga indicó que después del choque que tuvo Blanca con el taxi, dos sujetos en motocicleta se acercaron para llevarse la cartera de la mujer, quien estaba tirada sobre la carretera.

Finalmente, las autoridades informaron que están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del accidente y si Blanca terminó siendo atropellada en medio de un intento de robo en su contra.

