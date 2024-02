Habla sobreviviente de accidente de helicóptero en Medellín: "Pensamos que íbamos a morir"

En diálogo con Noticias Caracol, Luisa Fernanda Osorio, una de las sobrevivientes del accidente de helicóptero en Medellín, narró los momentos de angustia que vivió durante la emergencia. La joven aseguró que estuvo a punto de saltar.



Luisa contó que cuando el helicóptero empezó a dar vueltas lo primero que se le vino a la cabeza fue "vamos a morir. Quedamos sobre una antena. Para mí fue mucho más trágico porque era como sentir que la vida se me iba al vacío. Yo estaba en shock, no podíamos movernos, los socorristas nos decían 'no se muevan, no hagan absolutamente nada'. Casi que no podíamos ni respirar".

En #NoticiasCaracol hablamos con Luisa Fernanda Osorio y Francisco Salas, sobrevivientes del accidente de helicóptero, ocurrido en el barrio Manrique, de Medellín: "Pensamos que íbamos a morir. Fuimos los últimos en ser rescatados".



Luisa iba a bordo de la aeronave con Francisco Salas, su novio, pues pretendían realizar actividades para promocionar la carrera artística de la joven. "Cuando estaba girando el helicóptero pensé: 'Eso es todo, nos vamos a morir aquí'", expresó el compañero sentimental de la mujer.

Luisa, Francisco y otra mujer fueron los últimos en ser rescatados tras el accidente de helicóptero en Medellín. Según su relato, estuvieron al menos dos horas y media dentro del aparato.

Incluso, Francisco mencionó que alcanzó a realizar una videollamada para despedirse de su familia: "Teníamos miedo de que se descolgara el helicóptero. También tratamos de hacer videos para despedirnos".

Fue tanto el pánico y la incertidumbre que Luisa Fernanda pensó en saltar de la aeronave. "Cuando el helicóptero quedó medio estable, yo lo primero que vi fue cómo salir de ahí. Me decían 'no te puedes mover'. Es más, yo me quité el cinturón de seguridad porque literal iba a saltar. Yo dije: 'no, tengo que salir de aquí rápido'".

Al final, los rescatistas le dijeron: "tienes que ponerte el cinturón porque si no vamos a morir todos". "Yo traté de guardar la calma", recalcó Francisco Salas en Noticias Caracol.



En el helicóptero que se accidentó en Manrique, exclusivo sector de Medellín, iban el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros. Esta aeronave era utilizada para hacer recorridos turísticos, sobrevolando la ciudad con los clientes del restaurante Hangar, lugar donde empezó a tener dificultades antes de caer en medio de los fuertes vientos y la tormenta que hubo en la capital antioqueña.



Para muchos, lo ocurrido con estas seis personas, tras el accidente de helicóptero en Medellín, es un verdadero milagro, pues, pese a la gravedad del hecho, no hubo víctimas fatales y solo uno de los pasajeros sufrió una fractura. Más de 70 uniformados, entre socorristas, bomberos y policías, trabajaron para rescatar sanos y salvos a los ocupantes de la aeronave.