Estados Unidos recomienda no viajar al Valle de Cauca tras reciente atentado terrorista

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar al Valle del Cauca, cuya capital, Cali, sufrió un atentado el pasado 21 de agosto, con un camión cargado de explosivos, que dejó 6 muertos y cerca de 80 heridos.

Días antes, la Embajada de Estados Unidos en Colombia condenó "enérgicamente" los dos atentados ocurridos contra un helicóptero de la Policía en Antioquia, en el que murieron 13 policías, y una base aérea en Cali.

"Reiteramos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas", señaló la misión diplomática en X, en un mensaje firmado por el embajador John McNamara.



La embajada agregó que Estados Unidos seguirá "apoyando a los héroes de las Fuerzas Militares, la Policía, y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un futuro seguro y próspero para Colombia".

Las autoridades colombianas atribuyeron los atentados a dos grupos de disidencias de las antiguas Farc vinculados al narcotráfico, las de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá.



Recomendaciones sobre el Valle del Cauca

Tras expresar su solidaridad por lo ocurrido en Colombia, la embajada de Estados Unidos hizo pública una alerta para sus ciudadanos, en la que expresó: “Reconsidere viajar a esta zona. Los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes. Grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”.

Entre las recomendaciones que da el Gobierno estadounidense a los viajeros que deciden venir a Colombia están:



Evite manifestaciones y aglomeraciones.

Consulte los medios locales para enterarse de las últimas noticias. Prepárese para ajustar sus planes.

Mantenga un perfil bajo.

No muestre signos de riqueza, como relojes o joyas caras.

Manténgase consciente de su entorno.

Viaje solo durante el día.

Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir mensajes y alertas de la embajada de EE. UU. y facilitar su localización en caso de emergencia.

Revise el Informe de Seguridad del País de Colombia.

Prepare un plan para situaciones de emergencia. Revise la Lista de verificación para viajes internacionales.

Visite la página de los CDC para obtener la información de salud para viajeros más reciente relacionados con su viaje y regreso a los Estados Unidos.

Le recomendamos encarecidamente que contrate un seguro antes de viajar. Consulte con su aseguradora de viaje sobre asistencia para evacuaciones, seguro médico y cobertura de cancelación de viaje.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

