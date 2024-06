Nuevos detalles de crimen de Dr. Velásquez: mayordomo le habría disparado en una discusión

Se conocieron nuevos detalles del crimen de Dr. Velásquez, un reconocido productor musical de Antioquia, al que asesinaron junto a su novia el pasado sábado 8 de junio en su casa de Envigado.

Según información publicada por El Colombiano, Daniel Alexander Velásquez, verdadero nombre del empresario, estaba tomando licor con Juan Alberto Quintero Agudelo, quien era tío de la exesposa de la víctima y que trabajaba como mayordomo del inmueble.

En medio de los tragos, al parecer se produjo una discusión por temas familiares.

Quintero, de acuerdo con lo que se ha investigado, tomó un arma y le dio un disparo en la cabeza a Dr. Velásquez, quien murió al instante, según dijo el fiscal del caso, Andrés Felipe Franco. Luego se dirigió a la habitación de la compañera sentimental del productor, Astrid Sofía Riascos, que no se encontraba con ellos en ese momento y estaba dormida.

También le disparó en la cabeza, pero además en otras partes del cuerpo. Acto seguido, la cubrió con una sábana.

Luego se comunicó con el vigilante del conjunto para pedirle que llamara a la Policía, a la que le entregó la versión que inicialmente se conoció: Quintero supuestamente había salido a comprar más licor y cuando regresó encontró a Dr. Velásquez muerto.

Aunque el hombre confesó el crimen, en la audiencia no aceptó cargos.

El Tiempo, por su parte, indicó que las cámaras de seguridad del sitio donde vivía Dr. Velásquez fueron alteradas. También reveló que la defensa del presunto asesino “actualmente no contempla llegar a un acuerdo, pero no se cierran las puertas de cara al futuro, siempre que se reconozcan las garantías. Existen testigos no escuchados, cámaras sin descargar, ubicaciones en teléfonos que no han sido mostradas”.