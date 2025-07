Lo que encontraron en habitación de familia que murió en San Andrés: maletas y más detalles clave

Mientras avanzan las investigaciones por la extraña muerte de tres miembros de una misma familia en la isla de San Andrés dentro de la habitación de un hotel y la hipótesis principal apunta a una presunta intoxicación, familiares de las víctimas (una pareja de esposos y su hijo pequeño de solo cuatro años) revelaron nuevos detalles que darían la pista sobre lo que ocurrió la noche del jueves 10 de julio y la madrugada del viernes, antes de que sus cuerpos fueran hallados sin signos vitales.

Desde el departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se detalló que el primer llamado a las autoridades se realizó el 11 de julio en horas de la mañana, alrededor de las 7:30 a. m. El coronel James Totena Girón, comandante de la institución, puntualizó en entrevista con Noticias Caracol que la línea de tiempo de la Policía inicia tras el aviso de la administración del hotel: "Cuando llegan a este establecimiento de hospedaje se encuentran con esta lamentable escena donde hay dos personas adultas y un menor fallecido, ya sin signos vitales. Se procede a hacer el cierre de esta habitación y hacer las coordinaciones con nuestro personal de policía judicial y el CTI, el cual se encontró de turno desarrollando los actos urgentes para hacer recolección de elementos materiales para el esclarecimiento y el desarrollo de la investigación".

Las víctimas, que viajaron desde la ciudad de Bogotá, fueron identificadas como:



Tito Nelson Martínez Hernández.

Viviana Andrea Canro Zuluaga.

Kevin Martínez (menor de 4 años).

Los cuerpos fueron hallados en un hospedaje frente al mar. Los reportes preliminares indicaban que se trataba del Hotel Portobelo Convention, alojamiento que ha estado emitiendo comunicados respecto a las muertes. No obstante, la hija mayor de una de las fallecidas apuntó que la reserva habría sido hecha realmente en el Hotel Toné 2, ubicado frente a la playa Bahia Sardina, según audios y testimonios enviados por su madre.



Las maletas y el vómito en la habitación: hallazgos en la investigación de las muertes

Se debe destacar que quien realizó el hallazgo en primer lugar fue el propio Orlando Canro, padre de Viviana Andrea. Él fue quien, movido por una inquietud personal, subió hasta la habitación para verificar qué pasaba con su hija y su familia. Según relató a Noticias Caracol, el viernes en la mañana decidió imitar el gesto que su hija había tenido el día anterior: “El día jueves, ella nos llevó dos tintos por la mañana. Entonces, el día viernes yo quise hacer lo mismo: llevarle dos tintos para despertarlos”. Al no recibir respuesta tras tocar varias veces la puerta y llamar al celular sin éxito, Canro se alarmó. “Nos preocupamos, bajamos… golpeamos, golpeamos. Nos cansamos de golpear y no nos abrieron. Timbramos, llamamos por teléfono y nada”, contó.

Ante la creciente angustia, Canro acudió a la recepción del hotel, donde solicitó ayuda para ingresar a la habitación. En un primer momento, el personal fue reticente a colaborar, pero su insistencia fue determinante. “Cuando ya me vieron preocupado, mandaron a la señorita del aseo para que nos abriera”, explicó. Lo que ocurrió a continuación fue, según sus propias palabras, una de las escenas más dolorosas que ha presenciado. “Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita. Corrí, le puse una cobijita y comencé a entrar en pánico porque mi esposa venía detrás mío”.

Aquel instante marcó un antes y un después. Al ver el cuerpo sin vida de su hija, la madre entró también en pánico. En medio del shock, ambos descubrieron que en la cama aún yacían su nieto y el padre del menor. “Mi esposa miró hacia la cama y estaba mi nietecito con el papá acostaditos”, narró Canro. Para él, la escena fue extraña desde el inicio. “Esa es la extrañeza que yo quiero que salga a flote en esta situación, porque para mí fue muy extraña esa muerte”.

En diálogo con el canal, el padre resaltó que su esposa y él fueron los primeros entrar a la habitación, después entró un hombre, personal del alojamiento, quien "no aguantó el olor y tuvo que salir urgente". Este aroma mencionado, según Orlando, se trataba del mismo que su propia hija había denunciado los últimos dos días que llevaban hospedándose en el lugar y que el mismo había percibido antes. Conforme con sus declaraciones y audios entregados por familiares, Viviana había solicitado el cambio de habitación debido a suciedad y un mal olor en el cuarto, sin embargo, no hubo novedades en su estadía.

Este aspecto clave también fue percibido por uno de los fiscales que hicieron presencia en el espacio para realizar el levantamiento de los cuerpos. Así lo explicó Orlando Canro, que indicó que un investigador les comentó que "ahí había algo, porque igualmente yo cuando fui a entrar no pude por el olor tan tenaz que tenía esa habitación".

La posición de su hija, a diferencia de su yerno y nieto, también es un detalle que la Policía de la isla tuvo en cuenta en medio de las investigaciones. El comandante Totena le reveló a Noticias Caracol al respecto que, además, se hallaron "restos de vómito en la parte del sanitario, en los baños, y en otra persona", lo que indicaba que esta se había levantado y caminado hasta el punto antes de desvanecerse, se cree que pudo haber intentado auxiliar a sus familiares o que podría haber intentado buscar ayuda.

"Era mi hija que estaba en el piso tiradita, seguro alcanzó a ir al baño o bañarse o sentir algo o no sé, pero ella alcanzó a levantarse (...) trató de correr o algo porque quedó como en el vómito, donde se resbaló", manifestó Canro a este medio.

El hombre aclaró que, un día después del hallazgo, volvió al lugar de los hechos. Esta vez encontró la habitación custodiada por las autoridades competentes. “Estaban los bomberos, estaba la Fiscalía haciendo la investigación. No me dejaron subir, no me dejaron entrar”, relató. La impotencia fue el sentimiento dominante, pues no pudo hacer nada más que esperar a que terminaran la inspección. Lo que más le sorprendió fue que, sin haber podido ingresar, le entregaran las pertenencias de los fallecidos. “Fue lo más extraño para mí, que me las entregaran, cuando yo les había dicho que quería recoger sus cosas, yo quería personalmente darme cuenta, como los vi por la mañana, a ver si en la tarde estaban igual”.

Respecto a las maletas y pertenencias entregadas, el padre señaló que le fueron entregadas en dos 'talegos', los cuales, según describe, si se abren "huelen inmundo, es como un olor extraño. Yo los tengo aquí en mi poder, pero no sé a dónde llevarlo, a dónde me lo investiguen porque ese olor no es normal. (...) Me tocó mandar a comprar unas bolsas para envolverlos bien, a ver si en Bogotá los llevamos a alguna parte".

Sobre el vómito y malestar, Viviana no había sido la única persona en presentarlo. Mayerli Andrea Canro, hija de la mujer, resaltó que su hermano pequeño también tuvo varios episodios similares en los días previos al fallecimiento, los cuales empezaron tan pronto arribó al lugar y aumentaron con el tiempo: "Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: 'Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita', dijo que era raro".

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO