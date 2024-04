Alarmantes cifras de abuso contra niños en Bogotá: "Mamá, yo quiero olvidar, pero no puedo"

Durante el foro SOS por la niñez de Bogotá, en el Concejo de la ciudad, se revelaron preocupantes cifras de violencia infantil. Con 976 casos reportados en los primeros dos meses del 2024, las autoridades y padres de familia piden medidas urgentes para garantizar la protección de los niños y prevenir futuros abusos.



“Mi bebé tiene 5 años y 4 meses. Dice que la persona que le hizo lo que le hizo es un poco más alta que yo. Al llegar al colegio me dicen que fue en los baños de transición, un niño de 14 años, y que no hay pena ni culpable. Me ignoraron. No permitan que el caso de mi hijo quede así”, narró la mamá de un niño víctima.

La concejal María Clara Name, coordinadora de la bancada por la niñez, denunció que “eso nos hace también llamar la atención a que nuestros niños no están seguros, en la mayoría de los casos, en sus casas, tampoco en los entornos escolares, porque tuvimos un aumento de violencia y vulneración de un 23% a 2023”.

El caso más reciente se presentó hace algunas semanas en un colegio del sur de Bogotá. La madre de la niña de 5 años fue hasta el Concejo para pedir que en la institución donde ocurrieron los hechos se tomen medidas y les crean a los niños.

La mamá de la pequeña denunció que a su hija “una profesora la deja encerrada con el niño y el niño aprovecha el tiempo que tenía para ‘castigarla’, porque esa fue la palabra que usó, que la estaba castigando. Me dice: ‘Mamá, yo quiero olvidar, pero no puedo’. En el colegio se ríen. Mi niña necesita ayuda, necesita que la escuchen, ella solo tiene cinco años”.

Tan solo en el 2023 se presentaron 26.201 casos de presuntos abusos y violencia en instituciones educativas contra los menores de edad, según el Observatorio de Convivencia Escolar.

Los concejales exigieron respuestas a la Secretaría de Educación frente a las graves denuncias.

Mientras las cifras como las de Medicina Legal registran 227 exámenes médicos practicados a menores de edad por presunto abuso sexual y generan alarma, la petición de los padres de familia es una: que estos casos no queden en la impunidad y los niños siempre sean escuchados.