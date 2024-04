Alcalde Galán dijo que, en el día cívico, "la Administración distrital operará con normalidad"

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió al día cívico que fue decretado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, para este viernes, 19 de abril de 2024, y aseguró que "la Administración distrital operará con normalidad".



“Mañana, la Administración distrital operará con normalidad. La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común”, manifestó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Además, el mandatario aseguró que los colegios oficiales del Distrito tendrán clases en el día cívico y aprovechó para dar recomendaciones a los capitalinos en medio del racionamiento de agua que se vive en Bogotá.

“Los colegios oficiales del Distrito tendrán clases presenciales con normalidad. A quienes se queden mañana en su casa, un llamado a que no gasten más agua de la estrictamente necesaria. Duchas de tres minutos, no lavar ventanas, carros y fachadas, no acumular más agua de la estrictamente necesaria”, concluyó el mandatario capitalino.

Asimismo, en su cuenta de X, la Rama Judicial manifestó que "este viernes 19 de abril de 2024 se prestará con normalidad el servicio público esencial de administración de justicia".

Clases en colegios privados durante el día cívico

En ese contexto, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que los estudiantes de colegios privados también tendrán clases durante el día cívico que fue decretado por el presidente Gustavo Petro para este viernes, 19 de abril de 2024.

Mediante un comunicado, el Distrito manifestó que las instituciones privadas "deberán dar continuidad mañana al servicio educativo, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes".

“Con ocasión del anuncio realizado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el día de hoy sobre decretar como día cívico el viernes, 19 de abril, la Secretaría de Educación del Distrito aclara que esta medida no cobija al sector privado, por lo que las instituciones de educación no oficiales del Distrito tendrán clases presenciales con normalidad”, manifestaron las autoridades de la capital en el documento.