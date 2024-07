Bogotá en obra: ¿cómo recuperar el espacio público para peatones y ciclistas?

En Bogotá, los peatones muchas veces no tienen por dónde caminar o los andenes no son seguros para ellos. Un drama similar viven los ciclistas, que se ven obligados a compartir las vías con los carros, pues algunas ciclorrutas no están bien conectadas.

>>> Le puede interesar: El Gaula de la Policía armó la de Troya contra los extorsionistas en Bogotá: video

En algunas zonas de la ciudad los transeúntes tienen que hacer piruetas para caminar por algunos andenes, que están casi destruidos. Esta situación es peligrosa, pues se pueden caer o sufrir lesiones en los tobillos.

“Eso es un caso, usted va con el bastión, no se dio cuenta y se fue de cara. Aquí nadie responde”, manifestó un peatón.

Publicidad

Bogotá tiene más de 175 millones de metros cuadrados de espacio público y cerca del 40% está deteriorado.

Orlando Molano, director del IDU, se refirió a esta situación: “Entre las prioridades del alcalde está el espacio público. Vamos a construir 400 mil metros cuadrados nuevos de espacio público. En ciclorrutas tenemos 135 kilómetros que se van a mantener y 59 nuevos”.

Publicidad

Los adoquines de los andenes de Bogotá, mismos que generan varias situaciones peligrosas e incómodas, están siendo reemplazados por concreto estampado, un material que no se levanta.

¿Qué pasa con las ciclorrutas en Bogotá?

El más grande obstáculo para las ciclorrutas es la plata, así lo manifestó el director del IDU: “El mantenimiento es importante. Bogotá tiene 14.587 kilómetros carril de vía, más 36 millones de espacio público. En total, son casi 90 millones de metros cuadrados de espacio público. Para mantenerlos necesito 10 billones de pesos y tengo 2 en el IDU. El atraso son 4 administraciones”.

“Estamos buscando conectar las ciclorrutas, no es tan fácil, pero vamos a contribuir con casi 60 nuevos kilómetros. Muy pocas ciudades pueden decir que tienen toda esta cantidad”, concluyó Molano.

>>> Vea, además: Aparatoso accidente en Bogotá: conductor terminó atrapado debajo de una tractomula