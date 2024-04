Bus del SITP quemado por encapuchados “fue un acto criminal premeditado”, denunció Galán

Cerca de 5 horas duraron los disturbios de este jueves, 25 de abril de 2024, en inmediaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sur de Bogotá. Un bus del SITP incinerado y un manifestante retenido es el balance de la jornada. El alcalde Carlos Fernando Galán manifestó que se trató de “un acto criminal premeditado”.



Varios encapuchados salieron de la sede de la universidad y bloquearon la avenida Villavicencio. Entre los vehículos que quedaron retenidos estaba un bus del SITP. Los pasajeros y el conductor fueron obligados a bajarse. Posteriormente, le prendieron fuego.

Algunos de los manifestantes, muchos de los cuales eran menores de edad, portaban armas punzocortantes como machetes para enfrentarse a las autoridades, que ofrecen hasta 15 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los encapuchados que quemaron el vehículo.

“Fue un acto criminal premeditado que no podemos permitir. Hechos como este estigmatizan a la comunidad académica, violan sus derechos humanos y ponen en riesgo la vida de la comunidad y el entorno”, manifestó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Varios manifestantes que no estaban en la universidad aprovecharon el caos para atacar a los uniformados.

Varios ciudadanos rechazaron este caso de violencia, indicando que “así no se arreglan las cosas, así no se solucionan las cosas. Esto me parece muy mal".

Una persona fue retenida en momentos en los que atacaba por la espalda a un uniformado de la Policía.