Pico y placa Bogotá del 11 al 15 de agosto del 2025: conozca los horarios y evite multas

La capital colombiana continúa implementando la medida de pico y placa Bogotá para vehículos particulares con el objetivo primordial de gestionar el tráfico y optimizar la movilidad en la ciudad. Esta restricción es una herramienta fundamental definida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para regular la circulación de vehículos y se publica oficialmente en el portal Bogota.gov.co. Para la semana específica del 11 al 15 de agosto de 2025, es crucial que los conductores estén plenamente informados sobre los días y las placas que tendrán restricciones.

Horarios y Reglas Generales de Operación: La medida de pico y placa para vehículos particulares opera en Bogotá de lunes a viernes. El horario establecido para la restricción es desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.. Es importante destacar que los sábados, domingos y días festivos, la medida de pico y placa para vehículos particulares no aplica, permitiendo la libre circulación de todos los vehículos durante esos días.

El sistema de rotación se basa en el último dígito de la placa de los vehículos, alternando entre días pares e impares para determinar qué vehículos pueden circular:

• En los días impares, la circulación está permitida para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

• En los días pares, la restricción se aplica de manera que pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y Placa para la Semana del 11 al 15 de agosto de 2025: A continuación, se presenta el calendario específico para vehículos particulares durante esta semana clave, según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad en su calendario de agosto de 2025:



Lunes 11 de agosto: Al ser un día impar, podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 12 de agosto: Como día par, la restricción permite la circulación de vehículos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 13 de agosto: Siendo un día impar, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán vía libre.

Jueves 14 de agosto: En este día par, los vehículos con placas que culminen en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular.

Viernes 15 de agosto: Para finalizar la semana laboral, siendo un día impar, la circulación estará permitida para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Es fundamental recordar que esta programación aplica exclusivamente para vehículos particulares dentro del perímetro urbano de Bogotá.



Pico y Placa Regional

Una Consideración Adicional para Festivos Aunque la semana del 11 al 15 de agosto NO incluye la aplicación del pico y placa regional, es importante que los conductores conozcan esta modalidad para planificar viajes en otros momentos del mes o del año. El pico y placa regional opera el último día de todos los puentes festivos o cuando sea determinado explícitamente por la Administración distrital. Esta medida se aplica en los nueve corredores de ingreso a Bogotá. La regulación del pico y placa regional establece horarios diferenciados para el ingreso de vehículos:



A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., solo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par.

Posteriormente, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., se permite el ingreso de los vehículos con placas impares. Para el mes de agosto de 2025, el lunes festivo 18 de agosto es un día en el que sí aplicará el pico y placa regional.

Multas por incumplir pico y placa Bogotá

En Bogotá, incumplir la medida de pico y placa puede resultar costoso. Para el año 2025, la multa establecida por transitar en horarios o días restringidos asciende a $604.100. Esta sanción corresponde al código C14 del Código Nacional de Tránsito, que penaliza a quienes circulan por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Además del comparendo económico, el vehículo infractor será inmovilizado, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero, además de la pérdida de tiempo y trámites para recuperar el automotor. La medida aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y se basa en el último dígito de la placa del vehículo: los días impares circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; los días pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Para quienes necesiten movilizarse sin restricciones, existe la opción del Pico y Placa Solidario, un permiso que puede adquirirse por día, mes o semestre. Este sistema busca ofrecer alternativas legales de circulación, mientras se promueve la reducción del tráfico y la mejora de la calidad del aire en la ciudad.