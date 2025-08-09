Conozca los cierres y desvíos en Bogotá por llegada de la Vuelta a Colombia

La capital colombiana vivirá este domingo 10 de agosto una jornada ciclista de alto nivel con la llegada de la etapa 10 de la Vuelta a Colombia en Bicicleta Masculino 2025. Para garantizar el desarrollo del evento, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres y desvíos que impactarán importantes corredores viales desde la madrugada hasta la tarde.



Estos serán los cierres y desvíos de la Vuelta a Colombia

Entre las medidas destacan el cierre total de la avenida Carrera 7 entre la calle 59 y la avenida Calle 53, que se mantendrá desde las 2:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., así como el bloqueo de la vía Bogotá–La Calera, la avenida Circunvalar y tramos de la calle 85, que permanecerán inhabilitados entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m.

El recorrido de esta fracción ciclista partirá desde el Peaje Alto de Patios, atravesará la vía La Calera y se dirigirá hacia el sur por la avenida Circunvalar hasta la calle 85. Desde allí, los pedalistas tomarán la calzada occidental de la Carrera 7, cambiarán de carril a la altura de la calle 60 y descenderán por la calzada oriental hasta llegar a la meta en la avenida Calle 53.

Las autoridades recomiendan a conductores y peatones planificar sus desplazamientos, utilizar transporte público y atender la señalización dispuesta. Los residentes del oriente de la Carrera 7 podrán usar la Circunvalar como vía alterna, mientras que los ciclistas recreativos deberán abstenerse de transitar por la vía Bogotá–La Calera durante la competencia.

La apertura de las vías será gradual y dependerá del avance del pelotón, por lo que se prevé que el tránsito retorne a la normalidad en horas de la tarde.



Recomendaciones clave de las autoridades

Planificar desplazamientos con anticipación y usar vías alternas como la avenida Circunvalar y la Carrera 11.

Preferir el transporte público (SITP y TransMilenio) para evitar congestiones.

Respetar la señalización y las instrucciones del personal de tránsito.

Evitar el uso de vehículo particular y optar por modos no motorizados.

Los ciclistas recreativos no podrán acceder a la vía Bogotá–La Calera durante el evento.

La reapertura de las vías será progresiva según avance el pelotón, por lo que se espera que la movilidad retorne a la normalidad en horas de la tarde.

