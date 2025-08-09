Nuevo parte médico del senador Miguel Uribe Turbay: "Su estado revirtió a una condición crítica"

En la tarde de este sábado, 9 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un nuevo parte médico sobre la salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra internado desde hace dos meses, luego de ser víctima de un ataque en su contra el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. La entidad informó que el estado del precandidato presidencial es crítico.

A través de un comunicado, el centro hospitalario indicó que “por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Agregó que “en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”.

Finalmente, indicó que, “en este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente. Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado. Los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución”.



¿En qué va el caso Miguel Uribe?

A dos meses del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las investigaciones han avanzado, aunque aún no se ha esclarecido completamente quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.

Hasta la fecha, seis personas han sido capturadas por su presunta participación en el atentado. Entre ellas se encuentra un menor de 14 años, identificado con el alias Tianz, quien fue el autor material del ataque. Durante la audiencia de acusación, el menor aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Su sentencia está programada para el 27 de agosto de 2025.

Otro de los capturados es Cristian Camilo González Ardila, quien habría sido el encargado de evacuar al menor tras el ataque. Según la Fiscalía, González Ardila fue identificado gracias a cámaras de seguridad y fue capturado en el sur de Bogotá durante un operativo del CTI. Tiene antecedentes por tráfico de armas y hurto, y se encontraba en libertad condicional al momento de ser vinculado al caso.

Las autoridades han señalado que los capturados han proporcionado información clave que ha permitido orientar la investigación hacia los posibles determinadores del atentado. Una de las principales hipótesis apunta a que la organización criminal Segunda Marquetalia estaría detrás del intento de magnicidio. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, afirmó que se está trabajando para identificar a los autores intelectuales del crimen: “En el marco de la investigación. Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia, digamos, forma parte de este entramado en términos de los determinados, pero eso está en investigación”.

Las autoridades han identificado como presuntos máximos responsables del atentado contra Miguel Uribe Turbay a los cabecillas de la organización criminal Segunda Marquetalia: Iván Márquez y José Manuel Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever. Este último ha sido objeto de versiones preliminares que indican su posible fallecimiento en la zona fronteriza con Venezuela. No obstante, dicha información aún no ha sido confirmada oficialmente.

“No tenemos información que esté vivo o muerto, hay un comunicado, pero eso es un comunicado de criminales y, alrededor de eso, necesitamos una evidencia para materializar y poder afirmar que sí está muerto o no está muerto”, explicó el general Triana, dejando abierta la posibilidad de que 'El Zarco' siga operando desde territorio venezolano.

Miguel Uribe Turbay continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fe, donde ha sido sometido a varias cirugías.

