El sentido mensaje de hija de María Claudia Tarazona tras dos meses de atentado contra Miguel Uribe

Este viernes 8 de agosto, la familia del senador Miguel Uribe Turbay volvió a pronunciarse públicamente sobre el atentado que lo dejó gravemente herido hace dos meses, el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. En esta ocasión, el mensaje que conmovió a sus seguidores provino de la hija de su esposa María Claudia Tarazona, María Acosta Tarazona, quien utilizó las redes sociales para dedicar unas sentidas palabras al senador del Centro Democrático.

El texto, publicado inicialmente en las historias de la cuenta de Instagram de la joven, fue posteriormente compartido por su madre, María Claudia Tarazona. La dedicatoria estuvo cargada de recuerdos, descripciones íntimas y un profundo anhelo por la recuperación del político que recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras encabezaba un mitin político en el parque El Golfito, a miras de las elecciones presidenciales de 2026.

“Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor”, escribió María Acosta, abriendo un mensaje que rápidamente se difundió entre seguidores y amigos cercanos de la familia.

En su publicación, la hija del senador evocó escenas cotidianas que, según dijo, hoy resultan irreemplazables: “Por eso la casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas. El estudio no es lo mismo sin tú trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tú tocando el piano y cantando”.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a la fortaleza de Uribe, resaltando que sigue siendo un ejemplo para ella incluso en medio de la adversidad: “A pesar de todo, estás en todas partes y te siento más cerca que nunca. Como te lo he dicho siempre, eres el más grande ejemplo de fortaleza, verraquera, pasión y perseverancia. Eres una inspiración para mí y un modelo a seguir, porque incluso en estos momentos eres tú: no te rindes”.

Finalmente, cerró sus palabras dejando claro la esperanza de volver a verlo en casa: “El dolor que siento por tu ausencia, y por todo lo que me acuerda a ti, solo es muestra del amor infinito que te tengo. Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario!!”. La respuesta de María Claudia Tarazona no se hizo esperar. A través de la misma red social, replicó el mensaje con una frase breve pero contundente: “Te amo hija. Volverá a nosotros”.

El mensaje de madre e hija coincidió con una fecha especialmente dolorosa para la familia: este 7 de agosto se cumplieron dos meses desde que el senador y precandidato presidencial fue víctima de un atentado armado. En la mañana de ese día, María Claudia Tarazona también publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que besa la mejilla de su esposo, acompañada del mensaje: “Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más”.

Por lo pronto, las investigaciones han llevado a la captura de seis personas presuntamente vinculadas al crimen. Entre ellas, un menor de edad de 15 años que disparó contra Uribe Turbay con una pistola Glock 9 milímetros; Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, señalada de entregar el arma al menor y supervisar la operación; Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo que transportó al sicario antes del ataque; y Cristian Camilo González Ardila, quien debía recoger al menor en una motocicleta tras el atentado.

De acuerdo con la Fiscalía, el atentado fue planeado con precisión, asignando roles específicos a cada miembro de la estructura criminal. Entre los capturados también figuran William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, quien habría participado en la selección del menor y facilitado su huida; y Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, identificado como el coordinador del atentado y presunto autor de la orden directa de disparar.



¿Cómo avanza la salud de Miguel Uribe Turbay? Último parte médico

El último parte médico oficial sobre el estado de Miguel Uribe Turbay fue emitido el 14 de julio por la Fundación Santa Fe de Bogotá. El documento, divulgado a solicitud de la familia, señala que el senador continúa recibiendo manejo multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto, y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación”, se lee en el comunicado.

La institución médica precisó que Uribe Turbay requiere continuar bajo soporte ventilatorio mecánico y sedación, así como monitoreo hemodinámico y neurológico para detectar cualquier cambio. El pronóstico neurológico, sin embargo, sigue siendo reservado. La Fundación Santa Fe además advirtió que futuros comunicados sobre su estado de salud solo se emitirán en función de la relevancia de su evolución clínica.

Su hermana, María Carolina Hoyos, en una reciente entrevista concedida al programa 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, habló sobre el proceso de recuperación del senador en términos esperanzadores. “La verdad es que todas las oraciones de millones de personas alrededor que se han unido a través de la fe, pues realmente han obrado, porque Miguel, se lo oí una vez al doctor Hakim, la lesión, el impacto de Miguel, la gente que tiene este tipo de lesiones el 98 % muere, es decir que nosotros estamos en el 2 % y la evolución ha sido increíble”, dijo.

La hermana del senador también explicó que Uribe Turbay atraviesa un momento crítico en su evolución neurológica: “Miguel está recuperando, digamos, cada vez está en la fase de despertar y digamos que puede durar un tiempo más. No tengo claro cuánto puede durar, pero lo que sí sé es que va muy bien”.

