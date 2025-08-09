Este es el cartel con el que EE. UU. busca captura de Nicolás Maduro: ofrece 50 millones de dólares

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, tiene el firme propósito de capturar a Nicolás Maduro, presidente del régimen de Venezuela. En enero había anunciado una recompensa de 25 millones de dólares por información que permitiera detenerlo, y en ese entonces se informó que era la cifra más alta que permitía la ley estadounidense. Este 7 de agosto, duplicó la recompensa a 50 millones de dólares, acusándolo de tener nexos con grupos del narcotráfico como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Los Soles.

Pam Bondi, Fiscal General de EE. UU., fue quien informó de la recompensa, diciendo que se han incautado 30 toneladas de cocaína, presuntamente transportadas por el Tren de Aragua, que estarían relacionadas con el gobierno de Maduro, y siete toneladas tendrían un nexo directo con él, por lo que calificó al líder del chavismo como "uno de los más grandes narcotraficantes del mundo". Reiteró, además, que los carteles de droga generan violencia y ponen en riesgo la vida de los estadounidenses.

La funcionaria también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos. Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró que también hay una recompensa de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello Rondón, figura clave del chavismo y el número dos del gobierno venezolano.

A través de su cuenta en X, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó la información nuevamente con el siguiente mensaje: "¿Tiene información que pueda conducir al arresto o condena de Diosdado Cabello Rondón? Envíala a CartelSolesTips@dea.gov. Conozca más sobre la recompensa de $25 millones ofrecida a través del Programa de Recompensas contra el Narcotráfico".



Lo que ha dicho Venezuela de recompensa contra Maduro

En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la "patética" recompensa se trata de una "burda operación de propaganda política" y de "la cortina de humo más ridícula" que ha visto. "Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente 'lista secreta' de (Jeffrey) Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos", añadió Gil.

De igual forma, el ministro de Exteriores chavista describió el anuncio de la fiscal como un "show" y "un chiste", así como "una desesperada distracción de sus propias miserias", y agregó que la dignidad de la patria venezolana "no está en venta". Previamente, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, había mencionado que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos, luego de que Washington, que asegura está vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro, lo señalara como una organización terrorista.

"El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles", dijo Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El funcionario venezolano sostuvo que el "mayor cartel" está en Estados Unidos. "Está la DEA ( Administración de Control de Drogas de EE. UU.), eso no tiene competencia con nadie, pero el Cartel de los Soles es una mentira de ellos, una mentira, una gran mentira para manipular".

Ahora bien, este es el cartel que el gobierno de Estados Unidos publicó sobre la recompensa por la captura de Nicolás Maduro:

Cartel sobre recompensa por Nicolás Maduro. Departamento de Estado de EE. UU.

