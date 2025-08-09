Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hallan sin vida a menor desaparecido en Bogotá: investigan posible ajuste de cuentas

Hallan sin vida a menor desaparecido en Bogotá: investigan posible ajuste de cuentas

El menor de 16 años salía a entrenar cuando fue abordado por varios hombres. Llevaba cinco días desaparecido.

Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:09 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Bogotá atraviesa una nueva tragedia por la violencia juvenil. Harold Arcoca García, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto, fue encontrado muerto en una zona montañosa, en hechos que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El joven había sido visto por última vez en las canchas de microfútbol del barrio Los Laches, en la localidad de La Candelaria, vistiendo una chaqueta y un saco de algodón rojos, uniforme de fútbol, tenis blancos con azul y medias negras con amarillo. Entre sus señas particulares se encontraban un tatuaje de diamante en la pierna derecha, otro de nota musical en la izquierda, una cicatriz en la oreja derecha y un diente frontal roto.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Harold habría sido interceptado e intimidado por varios hombres armados, presuntamente integrantes de una banda que opera en el sector. La hipótesis inicial apunta a que su retención forzada estaría relacionada con disputas por el control territorial.

El caso movilizó a unidades del Grupo GAULA y del CTI, que asumieron la investigación para esclarecer el homicidio. Las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad para que entregue cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

