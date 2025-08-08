Esto dijeron los medios argentinos de lo que pasó en Bogotá con concierto de Damas Gratis

Una persona murió y varias quedaron heridas en unos disturbios ocurridos el miércoles por la noche en las afueras del Movistar Arena de Bogotá y que se extendieron a la parte interna del coliseo, donde iba a dar un concierto la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis y que fue finalmente cancelado. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó en un comunicado "el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo", así como "la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud" y cuatro traslados a hospitales de la zona, "los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable". La situación afectó lo que era noche cultural armónica en la capital colombiana. Debido al origen de la banda, la noticia llegó hasta el sur del continente.

Así registraron los medios argentinos los desmanes en concierto de Damas Gratis en Bogotá

Clarín

El medio Clarín publicó varios registros y seguimientos de los hechos ocurridos el miércoles en Bogotá: "Graves incidentes en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto luego de una batalla campal", se lee en una de las notas. También compartieron lo que dijo el vocalista de la banda: "Video - La palabra de Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Colombia".



La Nación

Por su parte, La Nación escribió una primera nota titulada "Qué pasó en el recital de Damas Gratis en Colombia", en la que describió dos grupos de barrabravas que "protagonizaron una brutal pelea". Este medio también compartió artículos donde evidenciaba los registros en video que dejó el violento episodio. "Batalla campal y descontrol en un recital", se lee en otra de las notas.



Página 12

El diario Página 12 también tituló como "brutal" y más adelante describió como "salvaje" la pelea entre los hinchas. "La batalla campal se desató en la antesala al cierre de la gira internacional que llevaba adelante el grupo de música tropical liderado por Pablo Lescano. Una discusión entre dos grupos en las tribunas, cuyo origen no fue esclarecido, derivó en una fuerte pelea en cuestión de minutos. Volaron trompadas, navajazos y hasta se arrojaron objetos contundentes", escribió el medio.



TN

El canal de televisión TN compartió varias notas sobre el hecho, enfocándose en la muerte del hincha de Santa Fe. "Tragedia en el recital de Damas Gratis en Colombia" y "Batalla campal" se lee en los títulos. Este medio también se acercó al lado visual mostrando los videos que quedaron como registro de la pelea. El canal también compartió el video donde se cómo las personas dañan las puertas del Movistar Arena y entran a la fuerza.



C5N

El canal público C5N también compartió la lamentable noticia de los hechos en Colombia. "Video: un feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia dejó un muerto y 15 heridos", se lee en uno de los títulos que publicaron. Este medio también hizo el registro de lo que dijo el vocalista de la banda argentina tras el violento episodio: "La bronca de Pablo Lescano tras el trágico show de Damas Gratis en Colombia: Me rompiste el corazón".



El Capital

Este diario título en sus canales como "Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos" y explicando que los hechos violentos comenzaron "minutos antes de que Pablo Lescano, líder de la banda de cumbia villera, se suba al escenario. Antes de que el grupo musical pueda tocar la primera canción de la noche, el concierto ya se había cancelado".

*Con información de EFE