"Él nos necesita": María Claudia Tarazona manda nuevo mensaje sobre Miguel Uribe Turbay

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió este sábado 9 de agosto de 2025 un nuevo reporte sobre la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado desde hace dos meses tras el atentado que sufrió el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.

De acuerdo con el comunicado, y por solicitud de la familia, Uribe sigue recibiendo atención integral y multidisciplinaria en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, en las últimas 48 horas su condición se agravó a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a realizarle procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. Estos lograron estabilizarlo, pero su estado volvió a catalogarse como crítico.

El centro médico señaló que, debido a la complejidad del cuadro, el senador permanece bajo sedación profunda y bloqueo neuromuscular, con monitoreo constante de sus funciones neurológicas y hemodinámicas. El pronóstico sigue siendo reservado y las actualizaciones oficiales se entregarán únicamente cuando haya cambios significativos en su evolución.



El llamado de la esposa de Miguel Uribe

Frente a este suceso, la esposa del precandidato presidencial, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje que hace un llamado a los colombianos:

"Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación", dijo en la publicación Tarazona.

Mencionó además la importancia de tener esperanza frente a la situación del país: "Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación".

De igual manera, otros miembros de su familia han compartido emotivos mensajes en redes sociales, agradeciendo las oraciones y enviando palabras de esperanza para su recuperación.

El más reciente fue publicado por su hija, quien, a través de Instagram, escribió: “Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor”.

En su mensaje, recordó momentos de la vida cotidiana que, asegura, son imposibles de reemplazar: “Por eso la casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas. El estudio no es lo mismo sin tú trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tú tocando el piano y cantando”.

Días antes, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, también expresó públicamente su dolor y fe, acompañando sus palabras con una fotografía en la que besa la mejilla de su esposo: “Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. (...) Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí. Permíteselo, Dios”.

