¿Se esperan lluvias en Bogotá para este fin de semana? Esto pronostica el Ideam

Las lluvias en Bogotá parecen haber tomado un nuevo impulso en las últimas horas. En la madrugada de este viernes, habitantes del barrio Muzú, de la capital, y del sector Quintanares, del municipio de Soacha, fueron víctimas inundaciones en varias calles, según pudo constatar el Ojo de la noche de Noticias Caracol.

Durante el día de este viernes 8 de agosto varios puntos de Bogotá y sus municipios aledaños ha tenido registros de lluvias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió información del pronóstico del clima que se espera para la ciudad y otros lugares de Colombia para hoy, y los días sábado 9 y domingo 10 de agosto.

¿Se esperan lluvias en Bogotá para este fin de semana?

Viernes 8 de agosto

En la madrugada de este viernes el Ideam informó que se presentaron lluvias sectorizadas y se reportó una temperatura mínima cercana a de 10 ºC. "Durante la tarde se espera cielo mayormente con lluvias en amplios sectores de la ciudad, las más intensas en el norte y occidente de la ciudad, en localidades como Usaquén. Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Temperatura máxima estimada de 16 ºC", se lee en el informe de la entidad.

En horas de la noche se pronostica una persistencia de la nubosidad con cielo mayormente nublado con probables tormentas eléctricas aisladas. La entidad compartió un comunicado especial para informar sobre las condiciones que se proyectan en el resto del país. "Se esperan lluvias en varias regiones del país, con cielos entre parcialmente nublados y despejados en la región Andina, el centro y sur de la Pacífica, y el occidente de la Orinoquía. Los mayores acumulados se registrarían en el oriente del Chocó, el Valle del Cauca y sectores del Cauca y Nariño, así como en Antioquia, sur del Tolima, Santander, centro de Norte de Santander y Cundinamarca".



Sábado 9 de agosto

Para este día, se pronostican los mayores acumulados de lluvia en el occidente, noroccidente y suroriente del país. "En el resto del territorio se esperan precipitaciones generalizadas de menor intensidad. En la región Pacífica, las lluvias más significativas se registrarían en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño; en la Amazonía, en Amazonas, suroriente de Caquetá, Vaupés y sur de Guaviare; y en el Caribe, en el norte de Bolívar, Magdalena, Atlántico, sur de La Guajira y norte del Cesar".

Se esperan acumulados importantes en otras zonas, como el piedemonte llanero: el occidente de Arauca, noroccidente de Casanare y occidente del Meta. Hay posibilidad de lluvias de menor intensidad en Antioquia, Eje Cafetero, norte y centro de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, oriente del Tolima, sur del Huila, Chocó, sectores de Bolívar, Córdoba y Sucre, así como en zonas de Meta, Casanare, Arauca, occidente de Vichada, sur de Vaupés, norte de Caquetá y áreas del piedemonte amazónico.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente cubierto con algunas probabilidades de lluvias.



Domingo 10 de agosto

Para el domingo se espera una disminución general de las precipitaciones en comparación con los dos días anteriores. Sin embargo, igualmente se esperan acumulados importantes, sobre todo en la costa sur de la región Pacífica y en algunas áreas del noroccidente del país.

"Las lluvias más significativas se registrarían en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y norte de Nariño; en el occidente de Antioquia y sur de Norte de Santander; en el sur de Guainía, occidente de Meta y occidente de Arauca; así como en sectores dispersos de Amazonas y sur de Vaupés", explicó el Ideam.

Asimismo, se anticipan acumulados menores en otras zonas del país, como en el sur de Bolívar, sur de Sucre, Cesar, centro y sur de La Guajira, Atlántico y occidente de Córdoba; en Cundinamarca, sur de Santander, Norte de Santander, Risaralda, Caldas y Quindío; en Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y el piedemonte llanero; y en el oriente de Caquetá, oriente de Putumayo y zonas dispersas del Amazonas.

