¿Cómo ahorrar agua a propósito del racionamiento en Bogotá y los bajos niveles de embalses?

El anuncio de racionamiento de agua en Bogotá ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas conscientes para el uso eficiente del agua en los hogares.



Con los embalses alcanzando niveles críticos es importante que cada ciudadano contribuya a la conservación de este recurso vital. Para eso, le traemos 10 consejos prácticos para ahorrar agua en su hogar y contribuir al bienestar del planeta.

10 consejos para ahorrar agua o hacerla rendir ante racionamiento en Bogotá

1. Cierre los grifos con conciencia

Cierre los grifos siempre que no los use, incluso si es por un breve instante. Mientras se enjabona el cabello, se cepilla los dientes o lave los utensilios de cocina, asegúrese de que el agua no sea gastada.

2. Dúchese en lugar de bañarse

Una ducha consume aproximadamente un 50% menos de agua que un baño. Si limita su ducha a 5 minutos, estará ahorrando unos 3.500 litros al mes.

3. Aproveche el agua fría

Recoja agua que sale del grifo mientras espera a que se caliente, guárdela en un balde y reutilícela para regar las plantas, fregar el suelo o lavar ropa a mano.

Publicidad

4. Reductores de presión en la ducha

Instale reductores de presión en la ducha, estos dispositivos ayudan a disminuir el caudal de agua sin afectar la experiencia del baño.

5. Botellas en la cisterna

Coloque dos botellas llenas dentro de la cisterna del inodoro, esto le permitirá ahorrar de 2 a 4 litros cada vez que descargue, sin comprometer la higiene.

Publicidad

6. Electrodomésticos eficientes

Utilice sus electrodomésticos de manera inteligente, llene la lavadora y el lavavajillas antes de ponerlos en marcha. Así ahorrará de 2.500 a 2.800 litros al mes.

7. Alimentos y refrigerador

Descongele alimentos en la nevera o a temperatura ambiente, evite hacerlo bajo el chorro del grifo. Además, mantenga una jarra de agua fría en el refrigerador para no desperdiciarla mientras espera a que salga fresca.

8. Jardín sostenible

Opte por plantas autóctonas en su jardín que requieren menos riego y se adaptan mejor al clima local. Aproveche también el agua de lluvia.

9. Riego inteligente

Riegue sus plantas al amanecer o al anochecer, así evitará que el agua se evapore antes de ser absorbida por la tierra.

Publicidad