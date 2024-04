Dueño de 29 vacas que viven en casa de Bogotá: "Duermen bien, están vacunadas y purgadas"

Hugo López, hijo del propietario de la casa donde habitan con 29 vacas, habló con Noticias Caracol sobre la situación de sus animales y además mostró las condiciones en las que viven. Asegura que tienen espacio suficiente y se encuentran en perfectas condiciones de salud e higiene.



¿Cómo distribuyen las vacas en la casa?

Al abrir la puerta de su casa mostró cómo las reses ya estaban siendo aseadas. Sostuvo que “ellas duermen bien. Hay el suficiente espacio y no está una encima de otra”.

Añadió que los animales están “separados de lo que son machos, aparte terneraje, y aparte todos los días se les hace aseo”.

Solo en la sala hay nueve vacas, en uno de los pasillos “duermen dos terneritos, pasa uno al otro local, allá duermen otros terreros. Aparte en otro cuartico pequeño duermen otros terneros, los más pequeños, para que no los vayan a maltratar. Estos animales, como ustedes pueden ver, no están maltratados. No están golpeados”, dijo Hugo.

Hacia las 8:30 de la mañana, el ganado es sacado de la casa y llevado al punto donde van a pastorear.

Publicidad

La familia López, conformada por padre, madre y su hijo Hugo, duermen en el segundo piso de la vivienda.

¿Por qué tienen tantas vacas?

Hugo afirma que esa ha sido “nuestra pasión desde hace 40 años, es nuestra vida”, así que si venden el ganado “no sabemos hacer nada más”.

Publicidad

Aclaró que no vende leche ni queso. “La poca leche que dan los animales es para el consumo de mi casa, hago quesito para las arepas del desayuno. ¿De qué vivo? Yo vendo un novillo, una novilla (…) con esa plata es que se mantiene” la familia, dijo.

Así mismo, Hugo sostuvo que tiene su “ganado registrado en Fedegan. Ahora les quería hacer la aclaración de que los terneros que me incautaron o que me expropiaron no los voy a reclamar porque yo los tenía en perfecto estado”.



Denuncia que maltrataron a sus vacas

Según el propietario de las vacas, “los funcionarios que vinieron a incautar los animales, como defensores de animales, sí me maltrataron a los animales, los cuales hay unos videos y creo que para ellos también hay ley”.

Aseguró que las vacas “tienen sus vacunas, se purgan cada tres meses, ningún animal está descalcificado ni tuvieron que levantarlo entre varias personas. Me los maltrataron, sí, varias personas. Tengo los videos. Me gustaría anexarlos para que por favor reciban su castigo, porque eso sí es maltrato”.

Sobre la venta de los animales, Hugo dijo que no cree que le den una oportunidad de trabajo por la edad que tiene.

Publicidad

Juan Carlos Triana, alcalde de la localidad de San Cristóbal, manifestó que ha adelantado “gestiones, concretamente para predios urbanos con la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que tiene muchos predios en Bogotá. Nosotros vamos a indagar precisamente si ellos cuentan con algún predio en ruralidad de Bogotá para que ellos no tengan que desplazarse de la ciudad, entonces sería una buena alternativa que podría llegar a subsanar esa situación que se genera por estos días”.

Sin embargo, Hugo señaló que “esta casa es de mi padre, es el fruto de toda una vida de trabajo, es todo el esfuerzo de su vida. Esta casa no está en venta ni la pensamos vender. ¿Qué necesitamos? Un terreno para poder ejercer nuestra pasión, porque nosotros vivimos agradecidos de estos animales porque son como si fueran parte de nuestra familia. Les vivimos agradecidos de todo lo que nos han dado y nos han enseñado el manejo de ellos”.