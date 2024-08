Él es Javier Acosta, hincha de Millos que recibirá eutanasia: "Así se despide un grande"

Javier Acosta, un joven hincha de Millonarios, ha tomado la difícil decisión de someterse a la eutanasia este viernes, 30 de agosto de 2024. Su historia ha conmovido a muchos, no solo por su amor incondicional hacia su equipo, sino también por la valentía con la que ha enfrentado sus quebrantos de salud.

¿Qué le paso a Javier Acosta, hincha de Millos que recibirá eutanasia?

A través de una entrevista en Noticias Caracol en vivo, Javier narró que hace nueve años sufrió un accidente de tránsito en Tuluá que lo dejó en silla de ruedas.

“Viajé a ver a Millonarios a la ciudad de Tuluá. Y en el trayecto de regreso sufrí un accidente de tránsito. Quedé en silla de ruedas. Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, contó Acosta.

A pesar de varios procedimientos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, causando un deterioro progresivo de su salud. Javier fue sometido a múltiples cirugías y tratamientos, pero la bacteria continuó avanzando, afectando gravemente sus tejidos y huesos.

En medio de su lucha contra la infección, Javier recibió otro golpe devastador: fue diagnosticado con cáncer en la sangre.

"No hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar. Mañana me trasladan para otra clínica y lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia. Es una inyección que me colocan y me voy a descansar. El viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia, me voy de este mundo despidiéndome de todos”, mencionó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

Falcao apoya a Javier Acosta

La historia de Javier ha resonado en la comunidad de hinchas de Millonarios y en el mundo del fútbol en general. Radamel Falcao García se comunicó con Javier para expresarle su apoyo y solidaridad en este difícil momento.

En una emotiva llamada, el futbolista le aseguró a Javier que él y muchos otros estarían pidiendo a Dios por su paz y consuelo. "Gracias, ídolo 🐯⚽️☠️💙", escribió el hincha en sus redes sociales.

"Gracias 🐯 por orar por mí, por llamarme y decirme tantas cosas bonitas sobre mi vida... Ya sabes, la promesa primer gol dedicado a JAVI PK. HASTA EL ÚLTIMO SUSPIRO Y HASTA PARA MORIRME LO HAGO AL MEJOR ESTILO", agregó el joven.