Estudiante de la Nacional demandó ante Consejo de Estado la posesión de José Ismael Peña

El inconformismo por la posesión de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional ya escaló a los estrados de los altos tribunales.

Ante el Consejo de Estado ya fue radicada la primera demanda en contra de la elección del rector de la Universidad Nacional. Esta acción solicita la nulidad de su elección y ha sido interpuesta por un estudiante de esta universidad.

El demandante asegura que hay irregularidades en la metodología utilizada, además, cuestiona que se hubiera posesionado en una notaría.

“La designación se hizo con base en la teoría de juegos. Se hace un listado con la persona que es más conveniente o que resulta menos inconveniente y se deja a esa persona, no se deja a la persona que la mayoría quiere, en este caso la mayoría de los consejeros. Se deja a la persona que resulta menos inconveniente para los intereses de la administración”, sostuvo Christian Dulcey, demandante.

Así mismo, el joven dejó en claro que el nuevo rector “se auto posesionó. Para que el acta, de alguna manera tenga eficacia en la vía jurídica, debe tener todas las firmas de los consejeros”.

Algunos estudiantes de esta institución le han pedido al Consejo de Estado que decrete una medida cautelar para que se suspenda de inmediato la función del nuevo rector de la Universidad Nacional.

¿Cuál es la percepción de la posesión de José Ismael Peña?

Crece el debate sobre los límites que debería tener la autonomía universitaria y el futuro en manos de quien será el nuevo rector de este plantel educativo.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, manifestó que “es casi nivel de catástrofe por la voluntad de una persona que asistió al consejo. El problema es de la ministra, ella tiene que explicar por qué razón se niega a firmar un acta”.

Para Wasserman “la autonomía no implica extraterritorialidad, no genera un Estado dentro del Estado. La autonomía es una concesión y la Universidad reconoce esa concesión. Esto son actos de fuerza totalmente ajenos a la universidad”.

Por primera vez la Universidad Nacional está sola, no tiene el apoyo por parte del Gobierno nacional para tomar el control y poder garantizar las clases, así lo sostuvo Ricardo Mosquera, exrector de esta institución educativa.

“Por primera vez el Gobierno deja sola a la universidad porque siempre lo que no se ha permitido es el vandalismo y encapuchados. La fuerza pública, respetando la autonomía universitaria, entiende que esta no es una zona extraterritorial. Hay algo extraño porque por primera vez la universidad no tiene apoyo del Gobierno, que tiene que garantizar el derecho sagrado a la educación”, dijo Mosquera.

Por ahora, la ministra de Educación, Aurora Vergara, citó a una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario que quedó programada para el próximo lunes, 6 de mayo de 2024.

