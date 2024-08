Feminicidio: llevó a su novia al hospital y quiso hacerles creer que ella se quitó la vida

En el barrio Lucero, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, ocurrió el feminicidio de una joven enfermera de 22 años, identificada como Jennifer Dayana Diosa.

>>> Vea más: Víctima de feminicidio vivía con su verdugo, quien tenía casa por cárcel por maltratarla

De acuerdo con las autoridades, el novio de la víctima, identificado como Eduardo Caicedo, de 24 años, llegó con ella al hospital de Meissen y aseguró que la mujer se había quitado la vida. Sin embargo, una persona llegó hasta el centro médico e indicó que todo se había tratado de un feminicidio.

Policía inspeccionó vivienda de víctima de feminicidio: ¿qué encontró?

La Policía Metropolitana de Bogotá inspeccionó la vivienda de la pareja y al interior encontró un arma de fuego, la cual habría sido usada para asesinar a la mujer. Las autoridades evidenciaron que dentro de la casa hubo un feminicidio.

Publicidad

Según Blu Radio, la joven se había graduado recientemente como enfermera y se había mudado con su presunto asesino, el hombre de 24 años, hace varios meses.

¿Qué pasó con el presunto feminicida de Jennifer Dayana Diosa?

El coronel Germán Gómez, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, informó que “el hecho lamentable se presentó en Ciudad Bolívar. Se logró la captura de un hombre de 24 años, la pareja sentimental de la víctima, que quiso alterar la escena del crimen. En estos momentos el hombre está en proceso de judicialización y tiene medida intramural”.

Publicidad

En diálogo con City Noticias, la mamá de la joven aseguró que "cuando menos pensé se fue a vivir con él. Ellos llevaban 14 meses viviendo, en los que él me la maltrató. A mí me contaron que él me la alcanzó a agredir con un arma cortopunzante".

Según la mujer, el señalado agresor le había prohibido a la víctima visitarla y la golpeaba si no cumplía con sus exigencias.

>>> Le puede interesar: Presunto caso de feminicidio en Suba: la víctima tenía cuatro hijos