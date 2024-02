Fiscalía no descarta que alguien cercano a Dilan Santiago esté involucrado en el asesinato

La directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, aseguró que el ente investigador no descarta que el crimen de Dilan Santiago Castro haya sido cometido por alguien cercano al bebé de dos años.



“En este momento manejamos varias hipótesis. No descartamos a ninguna de las personas. Tenemos ya el dictamen preliminar, no es el final, es el dictamen pericial preliminar de Medicina Legal en el que definitivamente la manera de la muerte fue violenta. Por eso, lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho no hemos descartado a ninguna persona. Es de aclarar también que no se ha vinculado penalmente por la muerte del menor a ninguna persona”, señaló Merchán en Blu Radio.

El cuerpo de Dilan Santiago fue encontrado apenas con una camisa, algo que resulta extraño para la Fiscalía, teniendo en cuenta que no es una prenda que se utiliza comúnmente en climas fríos como el de la vereda Curubital, en Usme, sur de Bogotá.

Y es que Derly Julieth, la mamá de Dilan Santiago, cuando reportó la desaparición ocurrida el 6 de febrero, detalló cómo estaba vestido el niño: "Él tenía un busito azul, un mameluquito, unas chanclas y una braguita azulita con pañal".

Cuerpo de Dilan Santiago fue movido del sitio del crimen

Por otro lado, la directora de Fiscalías de Bogotá hizo énfasis en que el lugar donde hallaron sin vida el menor no es el mismo donde se cometió el crimen. Para el ente investigador, el cadáver del niño fue movido varias veces para que no pudiera ser encontrado por las autoridades.

"Es una finca bastante amplia, de muchas hectáreas. Incluso, hay recorridos e hicieron uno sobre esta finca con drones (las autoridades). Tenemos esas imágenes y procederemos a hacer lo respectivo con estas imágenes. Se volvió a hacer una inspección al lugar de los hechos, recolectando nuevo elemento material probatorio que nos permita fortalecer esta hipótesis", acotó Merchán.

Se espera que próximamente las autoridades encuentren a el o los responsables de acabar con la vida del niño.