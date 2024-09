Galán pide apoyo a Mintrabajo para frenar bares que funcionan como sindicatos fachada

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió el apoyo del Ministerio de Trabajo y del Gobierno nacional para poder controlar los supuestos sindicatos que se usan en realidad para actividades ilegales o centros nocturnos.

“Esos sitios no pueden ser zonas de despeje dentro de Bogotá”

El mandatario capitalino hizo “un llamado nuevamente al Ministerio del Trabajo y al Gobierno nacional de que nos tienen que apoyar para que esos que es escudan en la figura de sindicatos, pero no son verdaderamente sindicatos, podamos ejercer control en esos sitios y garantizar que no ocurren cosas muchas veces ilegales que pueden tener que ver con drogas, con la presencia de menores, expendio de licor a menores, entre otras cosas”.