Mamá de Dilan Santiago dice que "no se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, estaba morado"

Mientras las autoridades avanzan en los interrogatorios a familiares de Dilan Santiago con el fin de obtener información que permita esclarecer las causas de la muerte del bebé, la madre del menor de 2 años sigue dando declaraciones públicas en torno a este crimen.



De acuerdo con Derly Julieth, la madre del niño, "desde el sábado (10 de febrero) que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy".

La mujer también manifestó sentirse "juzgada y señalada", debido a que, según ella, en redes sociales la han tildado a ella y su mamá de ser las responsables del fallecimiento del bebé.

“Me están juzgando mucho por redes. Dicen que yo y mi mami acabamos con mi niño, cuando las cosas no son así. ¿Ustedes creen que si yo hubiera acabado con mi bebé yo habría puesto la cara? En ese momento que mi bebé se perdió, yo salí a buscarlo”, recalcó.



A la pregunta de si tenía sospechas sobre algún habitante de la vereda Curubita, sector donde hallaron el cuerpo de Dilan Santiago, Derly respondió que no. Sin embargo, en una reciente declaración la mujer habría contradicho lo anterior.

"Si no me querían ver en la vereda, me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer, váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad", reclamó.

La investigación por la muerte de Dilan Santiago continúa. Las autoridades siguen buscando pistas, valorando versiones y armando este rompecabezas de lo que pudo ocurrir al menor. El cuerpo del bebé continúa bajo estudios en Medicina Legal.