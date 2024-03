"Operarios de Transmilenio no dejaron" que enfermera ayudara a joven asesinado en Portal Usme

Un joven fue asesinado en una estación de Transmilenio en Bogotá, luego de haberle comprado a un hombre una gorra de colección. Al parecer, el vendedor, tras recibir el dinero, trató de robarle el producto y en el forcejeo hirió de muerte a la víctima, identificada como Johan David Gómez.



¿Cómo fue el homicidio en el portal de Transmilenio de Usme?

El hecho se registró el pasado 9 de marzo, cuando el joven de 19 años, que había contactado por redes sociales a una persona que le ofreció venderle la gorra por 300.000 pesos, se encontró con el supuesto vendedor en el portal.

Sin embargo, después de entregar el dinero y recibir la gorra, el joven fue abordado por el vendedor y sus dos cómplices, que lo golpearon y le quitaron la prenda. En medio de la agresión, uno de los delincuentes le propinó una puñalada en la espalda al joven, que cayó al suelo y murió en el lugar.

La Policía llegó al sitio y logró capturar a uno de los agresores, gracias al aviso de varios usuarios que presenciaron la escena. El capturado, un joven de 21 años identificado como Cristian Balaguera, fue enviado a la cárcel, mientras que la Policía continúa tras la pista de los otros dos implicados, que lograron escapar.

La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

"Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Ciudad Bolívar judicializó a un hombre señalado de los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado. Cargos a los que no se allanó", informó Leonor Merchán, directora Seccional de Fiscalías Bogotá.



Uno de los familiares de la víctima le contó a Noticias Caracol lo siguiente: "Johan presentó resistencia ante uno de ellos y estaban peleando a mano limpia cuando por detrás llegaron 3 muchachos y me lo apuñalaron por la espalda. Él cae y en ese momento pasó una señora de particular que era enfermera y me lo quiso auxiliar, pero los operarios de Transmilenio no la dejaron, lo llevaron al cuarto de enfermería. Nosotros, mientras llegábamos, estábamos en contacto con el amigo y nunca le dieron respuesta de él hasta que le pedí que me pasara algún funcionario que lo estaba atendiendo".

Los jóvenes que agredieron a Joan David, al parecer, huyeron hacia Santa Librada y el barrio La Aurora.