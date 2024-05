Para luchar contra inseguridad en Bogotá, Galán anuncia un presupuesto de $3,5 billones

En conversación con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de los retos que ha enfrentado durante sus primeros 100 días al frente de la capital de Colombia.

El mandatario hizo referencia a la batalla contra el delito, las obras inconclusas y la movilidad, un tema que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.

Cabe recordar que Carlos Fernando Galán asumió su cargo en medio de varios incendios, emergencias y con herencias incómodas.

“Tuvimos que enfrentar primero los incendios y hemos trabajado para que las próximas temporadas estemos mejor preparados para enfrentar esos retos de incendios forestales. Vimos cómo cayó rápidamente el nivel de los embalses a un nivel que nunca había estado históricamente. Nunca el nivel de los embalses había estado en lo que llegó desde que se construyeron”, manifestó Galán.

Carlos Fernando Galán llegó a ese puesto con una meta clara: devolverle a Bogotá la seguridad que tanto hoy pide y tanta falta hace. A su plan de desarrollo lo llamó Bogotá camina segura.

“Yo sabía desde el primer día que el reto, tal vez, más complejo era la seguridad. Lo sabíamos desde el proceso electoral porque sabíamos en campaña que la gente nos mencionaba en todas partes que el problema más complejo era la seguridad, lo que más inquietaba y aún hoy era la seguridad. Encontramos una ciudad desorganizada en la política de seguridad, cada actor por su lado. Por un lado, Fiscalía; por otro lado, Alcaldía, Policía, Ejército, no había coordinación. En medio de la descoordinación estaba la ciudadanía, comercios, Juntas de Acción Comunal huérfanas. Tuvimos una racha compleja en enero y febrero”, indicó.

También se propuso a organizar una ciudad que está patas arriba por una infinidad de obras que comenzaron en la anterior administración, pero que hoy son su responsabilidad.

Y es que, según la encuesta Invamer, 8 de cada 10 bogotanos dice sentirse inseguro. No es para menos, hay asaltos en la calle, a plena luz del día en restaurantes, garajes y buses. Galán pone la cara y dice que está haciendo hasta lo imposible por frenar a la delincuencia, pero tiene claro que es una guerra cuesta arriba.

“La política de seguridad requiere organizarse, definir prioridades. Hemos logrado resultados en el sistema de transporte, una reducción significativa, más del 40% de hurtos en Transmilenio, más de 30% en el SITP, reducción de hurto a comercio, reducción de hurto a personas, (en) el tema de bicicletas se ha reducido el hurto, no lo suficiente, tenemos que avanzar mucho más. ¿Qué nos ha subido? La extorsión. Está creciendo, hay que entender cómo está funcionando ese fenómeno. Muchas veces la afectación a los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico los obliga a buscar otras fuentes de ingresos, encuentran en Bogotá una fuente. En la extorsión, en algunos casos, hay organizaciones criminales que tienen capacidad de materializar la amenaza. Otros utilizan el nombre de una organización y se presentan con un panfleto, no es la organización y eso genera miedo. El ciudadano no sabe”, recalcó Galán.

Carlos Fernando Galán dice entender la magnitud del reto y asegura que le va a meter recursos a la seguridad de la capital: “Van a ser 3,5 billones de pesos, es un aumento del 65% comparado con el periodo anterior. Esa prioridad tiene que estar representada en recursos completos y destinados a mejorar las capacidades de la ciudad, tecnología, el apoyo que se da, tenemos que formar redes de apoyo con taxistas, comerciantes y actores que nos pueden ayudar a cerrarle la puerta a los delincuentes en Bogotá. Para mí, esto es una prioridad, hemos tenido resultados importantes, pero insuficientes”.

