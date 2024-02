Pareja pagó más de $150.000 por desayuno en El Dorado: "Los huevos más caros de la vida"

"Los huevos más caros de la vida", fue la frase de una creadora de contenido al mostrarse desconcertada por la alta suma que pagó por un desayuno en un restaurante del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. La joven denunció que le cobraron $157.000 por la comida.



El video comienza con el novio de la influencer preguntándole "¿cuánto pagaste del desayuno?". "Se fue medio presupuesto del viaje ahí", agregó el hombre.

La joven, con una mirada de decepción, respondió: "157.000 por un desayuno en El Dorado". Pese a las muchas preguntas de internautas, la pareja no dio detalles sobre dónde compraron ese desayuno.

Lo cierto es que los comentarios no se hicieron esperar. "¿157.000 pesos? ¿Lo sirvieron en platos de oro?", "regla número 1 del viajero: al aeropuerto se llega lleno", "El Dorado es el Cartagena de los aeropuertos", "no entiendo cómo siguen comprando en El Dorado. Yo prefiero aguantar sed que pagar un agua de $10.000", "jamás entenderé cómo esos lugares continúan ahí. Crepes ya los debería haber quebrado" y "yo de idiota un día me tomé 5 coronas en El Dorado, ni les digo cuánto fue para no llorar", fueron algunas opiniones.