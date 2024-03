Peñalosa sobre propuesta de Petro para metro de Bogotá: “Dice muchas mentiras, como siempre”

El exalcalde Enrique Peñalosa criticó duramente lo dicho por el presidente Gustavo Petro, que pidió revisar el contrato del metro de Bogotá e insistió en que se haga un tramo subterráneo desde la calle 13. Según el jefe de Estado, no hacer la obra como él la propuso cuando dirigió la capital de Colombia generó una pérdida de $8 billones.



Frente a estas palabras, Peñalosa afirmó que “el presidente dice muchas mentiras, como siempre. Es muy grave tener un presidente tan mentiroso, es angustioso”.

Sobre cambiar el diseño y acatar el sugerido por el jefe de Estado, el exalcalde afirmó que “tuvimos que hacer otro metro de Bogotá porque simplemente ese no funcionaba, Petro no lo pudo hacer. La pregunta es ¿por qué Petro no lo pudo hacer? Él dice que llegaba hasta la 127, eso es absolutamente mentira. Ahí querían que llegara, pero como era tan caro, ellos mismos lo habían recortado hasta la calle 100 para comenzar y lo habían metido por la carrera 11”.

Agregó que en el proyecto del mandatario “decían que fueran del centro al norte por cualquier ruta, pero no donde estuviera Transmilenio ni estuviera planeado Transmilenio. Eso excluyó la Caracas, eso excluyó la Séptima donde estaba programado Transmilenio, eso excluyó la NQS. Entonces, la única vía que quedó fue la carrera once y la carrera 13. Y eran tan malos los suelos ahí que incluso el estudio de Petro decía que no se podía usar tuneladora. Entonces los costos eran altísimos. Decía que hasta la 100, hasta donde ellos lo habían recortado, que no conectaba con nada. ¿Con qué conecta un metro en la 100 con 11? Entonces es mentira lo que él dice que va hasta la 127”.

Peñalosa también se preguntó por qué el presidente Petro no ha entregado el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el metro de Bogotá si “supuestamente lo terminaron hace seis meses”.



¿Por qué el metro de Bogotá debe ser elevado?

El exalcalde insistió en que “es bueno recordar que, por ejemplo, el metro de Nueva York, que es 40% elevado, y el metro de Londres, que es 55% elevado. Yo le aseguro que es más la sensación de seguridad estar en un metro elevado, con luz natural y demás, que meterse en un túnel bajo tierra”.

Peñalosa subrayó que el presidente Petro dijo “una cantidad de cosas que son completamente absurdas. Por ejemplo, dice que el tiempo de viaje disminuye el 77%. Es completamente mentira. ¿Qué pasa? Él, por ejemplo, habla de que la diferencia en niveles entre la línea 2 y la línea 1 -subterránea y elevada- va a hacer perder tiempo”.

Recalcó que "tiene una serie de ventajas el metro elevado; por ejemplo, para los pasajeros, la sensación de seguridad es mucho mayor, es mucho más agradable ir en un metro con luz natural, hace mucho menos ruido, la calidad del aire es mejor, pero en la línea 2 que diseñaron en la administración de Claudia López, por alguna razón, yo no entiendo, cuando llega a la 72, en vez de haberlo continuado elevado por la 80, como nosotros lo teníamos programado, decidieron hacer un metro subterráneo por la calle 72 que termina como 500 metros abajo de la Caracas. Entonces ahí sí hay un tiempo que se pierde. Entonces lo que hay que hacer es arreglar o cambiar el metro de la segunda línea y hacerlo elevado bajando por la calle 80. Pero eso es otro tema”.

El presidente Gustavo Petro dice que el metro de Bogotá no vaya elevado por la Caracas, sino que vaya subterráneo por la 13, ¿es viable?

Peñalosa expresó nuevamente que “el estudio de Petro dice que eran tan malos los suelos en la calle 13 que no se podía usar tuneladora, entonces toca hacer un hueco de 27 metros de profundidad, lo que tiene un costo y unos riesgos gigantescos. Además, no es que se pueda cambiar alegremente. Hay un contrato firmado, tres bancos internacionales muy importantes -el Banco Interamericano Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones- lo firmaron, ellos no van a cambiar de un día para otro así, los señores chinos que están construyendo la obra. Todos esos cambios demorarían el proyecto por lo menos diez años si el señor Petro, que tiene un problema psicológico muy grave, quiere regalarle plata a Bogotá, bienvenido. Hay muchas otras líneas de metro que hay que hacer, que nos regale a Bogotá otra línea de metro, pero demorar 10 años este, generar unos riesgos altísimos con esa excavación de 27 metros por la carrera 13”, no lo ve viable.

Y volvió a decir que “es una gran mentira que eso no se hizo subterráneo porque Petro fuera un gran urbanista o hubiera diseñado nada. A él lo que le molestó es que como él no lo pudo hacer y nosotros sí lo hicimos. Y lo mismo dejamos con Claudia López”.

Peñalosa destacó que el metro de Bogotá “es un proyecto de Gobierno nacional con Distrito. No fuimos nosotros los que decidimos nada. Fue el Gobierno nacional, con el presidente Santos y demás que vimos que ese metro estaba completamente parado, era imposible de hacer, y es mentira, como dice Petro, por ejemplo, que eso tuviera estudios fase 3, no tenía estudios fase 3. Entonces tocó encontrar una solución”.

El exalcalde afirmó que “Petro dice una cantidad de cosas que son completamente locas, (como) que el tiempo de viaje disminuye el 77% en un metro subterráneo sobre uno elevado”.

“Los famosos 8 billones de pesos que dice que se ahorran, él no dice de dónde salen ni nada. Ojalá que publiquen el estudio y que los expertos, yo no soy uno de ellos, que los expertos, como ya los expertos en nuestro tiempo contratados por el Gobierno nacional, contratados por el presidente Santos, no por nosotros, fueron los que dijeron que era mucho mejor el elevado”, resaltó.

Peñalosa destacó que si el metro de Bogotá continúa avanzando con los trazos estipulados “en 2028 va a estar elevado, va a estar funcionando. Si se hacen todos los cambios que quiere hacer el presidente Petro, por ahí en el 2035 se estaría haciendo”.